به گزارش خبرنگار مهر، احمد صافی ظهر چهارشنبه در مراسم تقدیر از بازنشستگان سال ۹۶ اداره‌کل آموزش و پرورش استان زنجان، افزود: تا پایان امسال ۸۵۰ هزار معلم بازنشسته خواهند شد و در سه سال آینده تعداد بازنشسته ها از شاغلان در این دستگاه تعلیم و تربیت بیشتر خواهد بود.

وی با بیان اینکه امسال مسئولان صندوق بازنشستگی در دفاع از حقوق بازنشسته ها برای همسان سازی حقوق دریافتی با کمک نماینده های مجلس بیشتر در تماس هستند تا این مهم محقق شود، ادامه داد: خواهان تشکیل فراکسیون خاص پشتیبانی از بازنشستگان در مجلس شواری اسلامی هستیم که این مسئله نیز باید محقق شود و انتظار داریم بیمه بازنشسته ها بدون سقف باشد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور بازنشستگان با بیان اینکه باید باشگاه های خاصی که دارای کتابخانه، فضاهای ورزشی و فرهنگی باشد ایجاد تا این قشر بتوانند از این امکانات استفاده کنند، افزود: باشگاه‌های رفاهی خاص بازنشستگان در سراسر استان‌ها احداث و راه‌اندازی شود.

صافی با اشاره به اینکه یاد گرفتن و یاد دادن، بزرگ‌ترین نعمت برای انسان است و در ادیان مختلف به علم‌آموزی تاکید شده است، ادامه داد: بازنشستگان آموزش و پرورش باید بر خود ببالند که ۳۰ سال به فرزندان این سرزمین آموزش داده‌اند، موفقیت دانش‌آموزان نشان از اندیشه و کار معلمان دارد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور بازنشستگان با اشاره به برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش برای ارتقای جایگاه بازنشستگان، گفت: باید از فکر، اندیشه و تجربه بازنشستگان برای ارتقای نظام تعلیم و تربیت بهره‌ گرفت.

صافی با تاکید بر اینکه باید اعتقاد داشته باشیم که معلمی بسیار ارزشمند است و تمام کردار و رفتار معلمان ارزشمند بوده و تاثیرگذار است، افزود: فعالیت معلمان ارزشمند است اما کار در دوره ابتدایی با توجه به پایه‌گذاری علمی دانش‌آموزان، ارزشمندتر است.