بودجه سال ۹۷ شهرداری قم ۲۱۰۰ میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید اخوان ظهر چهارشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران به عملکرد شش ماهه کمیسیون برنامه بودجه پرداخت و اظهار داشت: طبق قانون اختیارات شوراها، شورا وظیفه نظارتی و رویکرد شهری باید داشته باشد درحالی که در عمل، اختیارات شورا منحصر به شهرداری شده است.

وی ادامه داد: در قانون شوراها، حدود ۵۰ درصد وظایف مربوط به کمیسیون برنامه و بودجه شورا است که در رأس آن تصویب و فرایند بودجه شهرداری و سازمان‌ها قرار دارد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری شورای شهر قم بیان داشت: کل بودجه امسال شهرداری و سازمان‌ها ۲۱۰۰ میلیارد تومان می‌باشد. با توجه به منابع محدود ما با رعایت اولویت و نیازها سعی کرده‌ایم بودجه را طوری تقسیم کنیم که مشکلی پیش نیاید.

وی با اشاره به سرانه ۱۵۰ هزار تومانی خدمات شهری شهرداری قم عنوان کرد: ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه‌های جاری شهرداری که عمده آن خدمات شهری و نگهداری شهر می‌باشد. از این میزان ۱۸۰ تا ۱۹۰ میلیارد تومان هزینه خدمات شهری شامل رفت و روب، نظافت شهر، جمع آوری زباله، خدمات سازمان آتش نشان‌ها، تخلفات شهری و... می‌باشد و مابقی آن با هزینه‌های عمرانی شهرداری اختصاص دارد.

سرانه فضای سبز در قم کم است

اخوان با بیان این که سرانه فضای سبز در قم کم است، ابراز داشت: از میران بودجه عنوان شده ۱۴۰۰ میلیارد تومان برای توسعه و تفویض تملک‌ها و سرمایه گذاری پیش بینی شده است.

وی تصریح کرد: کمیسیون برنامه و بودجه نظارت دقیقی بر عملکرد شهرداری دارد و اخیراً نیز بر تهیه صورت جامع درآمد هزینه شهرداری مبادرت کرده است.

عضو شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: با توجه به شرایطی اقتصادی که طی شش ماه گذشته ایجاد شد اقتضائات کنترلی بودجه بیشتر شده و به اقتصاد مقاومتی در شهرداری تاکید کرده کرده‌ایم.

وی بیان کرد: هزینه تمام شده پروژه‌ها افزایش دو تا سه برابری داشته و از سویی درآمد شهرداری به دلیل محدود شدن ساخت و سازها کاهش یافته به طوری که در صدور پروانه ساختمانی سال جاری نسبت به دو سال گذشته ۳۰ درصد کاهش داشته است.

اخوان افزود: شورای اسلامی شهر قم زیر بار افزایش عوارض نرفت و فقط با افزایش ۱۰ درصدی عوارض و جرائم ماده ۱۰۰ موافقت کرد.

منابع خط A و B قطار شهری قم

وی اظهار کرد: از مصوبات که در خلال شش ماهه در کمیسیون برنامه و بودجه داشتیم تأمین منابع مالی قطار شهری بوده که موافقت شد منابع خط A و B که مصوب شورای عالی ترافیک می‌باشد از محل اوراق مشارکت و یوزانس و فاینانس تأمین شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر قم ابراز کرد: طی شش ماهه ابتدای سال ما به هزار نامه مردمی در کمیسیون رسیدگی کردیم و در حد توان برخی رفع شد.

وی عنوان کرد: به دلیل شرایط خاص قم و قرار گرفتن حرم کریمه اهل بیت(ع)، قم هزینه‌های ملی و بین المللی دارد که نباید آن را مردم آن بپردازند. درحال حاضر عمر اتوبوس‌ها به ۱۰ سال می‌رسد و ناوگان اتوبوس رانی به تنهایی نمی‌تواند به نوسازی اتوبوس بپردازد درحالی که زمانی ۸۲ و نیم درصد هزینه را دولت می‌پرداخت.

اخوان افزود: استان قم در میان هفت استان بزرگ کشور در کسب درآمد نقدی و مجموع درآمدها سرانه ۳۰۰ هزار تومان را داشته که نشان از نامطلوب بودن وضعیت است.