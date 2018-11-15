قیمت نفت پس از جهش ۲ درصدی دوباره افت کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت خام که دیشب توانسته بود ۲ درصد از سقوط سنگین خود را جبران کند، روز پنج‌شنبه تحت فشار عرضه بیش از حد، ذافت خود را از سر گرفت.

در ساعت ۷:۱۵ به وقت تهران، قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت، بنچ‌مارک بین‌المللی نفت خام، با ۲۲ سنت یا ۰.۳ درصد افت نسبت به قیمت بسته شده دیروز، به ۶۵.۹۰ دلار رسید.

قیمت نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی‌آی، ۳۰ سنت یا نیم درصد در هر بشکه کاهش یافت و به ۵۵.۹۵ دلار رسید.

از اوایل اکتبر تا کنون، درحالی که عرضه اوج گرفته است اما تقاضا با توجه به چشم‌انداز کند شدن اقتصادهای جهان، در حال کاهش یافتن می‌باشد، شاخص‌های نفت حدود یک ربع از قیمت خود را از دست داده‌اند.

بانک آمریکایی مورگان استنلی، چهارشنبه در یادداشتی اعلام کرد که شرایط اقتصادی چین در ربع سوم سال ۲۰۱۸، به طور قابل‌توجهی بدتر شده است.

در عین حال داده‌های اقتصادی منتشر شده در هفته اخیر نشان داد که اقتصاد قدرت‌های بزرگی مانند ژاپن و آلمان هم در ربع سوم امسال آب رفته است.

در همین زمان عرضه اوج گرفته است، به ویژه این ‌که تولید نفت خام آمریکا از ابتدای امسال تا کنون ۲۲ درصد جهش کرده و به ۱۱.۶ میلیون بشکه در روز رسیده است.

در نتیجه ذخایر انبارهای نفت جهان در حال افزایش است. موسسه سوخت آمریکا چهارشنبه شب اعلام کرد که ذخایر تجاری نفت خام آمریکا، در هفته منتهی به ۹ نوامبر ۸.۸ میلیون بشکه افزایش یافته و به ۴۴۰.۷ میلیون بشکه رسیده است.

این درحالی است که تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کردند میزان ذخایر تنها ۳.۲ میلیون بشکه بالا برود.

در چنین شرایطی اوپک پلاس با وحشت از ایجاد مجدد شرایط اشباع در بازارهای جهانی، در حال مذاکره برای کاهش تولیدات خود می‌باشد.