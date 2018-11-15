کشف ۲۲ هزار لیتر سوخت قاچاق و ۴ تن فرآورده های شیلاتی در کیش

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر جمالی گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و سوخت و بر اساس اخبار واصله مبنی بر قاچاق سوخت و ماهی، دو اکیپ از عوامل گشت دریایی ناوگروه شناوری برای انجام گشت دریایی در سطح حوزه استحفاظی اعزام و در ۲۵ مایلی جنوب غربی جزیره کیش به دو فروند لنج صیادی که در حال گذر به سمت مرز بودند، مشکوک می شوند.

وی با اشاره به اینکه لنج ها از بنادر سواحل هرمزگان خروج کرده تا سوخت قاچاق و همچنین فراورده های شیلاتی را به شناورهای بیگانه که در خارج از آب های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران بودند،انتقال دهند، توقیف و محموله آنان مورد بررسی قرار گرفت.

جانشین پایگاه دریابانی کیش تصریح کرد: در بررسی های اولیه مشخص گردید شناورهای توقیف شده دارای ۲۲ هزار لیتر سوخت گازوئیل غیرمجاز، مقدار ۴ هزار کیلوگرم انواع فراورده های شیلاتی که شامل انواع ماهی و یک هزار قطعه خرچنگ و اختاپوس و همچنین یک تخته فرش ابریشم ۹ متری کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به اینکه در رابطه با توقیف این شناورهای به ظاهر صیادی ۱۳ خدمه که شش نفر از آنها از اتباع هندی بوده،دستگیر شده اند ادامه داد: از ابتدای امسال ۱۰ شناور که دو فروند آن لندینگرافت و ۸ فروند شناور صیادی بودند توقیف و ۹۲ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و ۵۳ نفر در این رابطه دستگیر و تحویل مراجع قضایی شده است.

جانشین پایگاه دریابانی کیش با هشدار به صیادانی که اقدام به قاچاق سوخت و فراورده های شیلاتی می کنند، گفت: صیادنماهایی که پس از دریافت سهمیه سوخت خود به جای استفاده از آن و کسب درآمد حلال اقدام به قاچاق سرمایه های ملی و فروش آن به بیگانگان و کسب درآمد نامشروع می کنند، آگاه باشند که مرزبانان و دریابانان کشور با تمام توان از مرزهای ایران اسلامی حراست کرده و با آنان به شدت و با قاطعیت تمام برخورد خواهند کرد.