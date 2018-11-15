به گزارش خبرنگار مهر، امید حاج محمدی امروز پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تمام مراحل کشتار دام در کشورهایی که گوشت از آن‌ها وارد کشور می شود، چه پیش از کشتار، چه در هنگام و پس از کشتار علاوه بر نظارت کادر دامپزشکی و بهداشتی کشور میزبان، توسط ناظرین بهداشتی و شرعی متشکل از دامپزشک و روحانی ایرانی که در کشتارگاه مستقر هستند، کنترل می شود.

ویبا بیان اینکه دام ها پیش از کشتار از نظر بیماری معاینه و سلامت آنها برای ورود به سالن کشتار تایید می شود، افزود: در هنگام کشتار مجددا لاشه ها بررسی شده و لاشه های بیمار حذف می شوند.

سرپرست دامپزشکی استان کرمانشاه گفت: لاشه های سالم پس از کشتار به مدت 24 ساعت در پیش سرد و در دمای 1 تا 4 درجه سانتی گراد نگهداری شده تا بهPH و دمای مناسب برسد و جمود نعشی لاشه ها صورت پذیرد.

وی تصریح کرد: خروج از پیش سرد منوط به تایید دامپزشکان کشور میزبان و دامپزشک ناظر ایرانی می باشد و نهایتا لاشه ها قبل از بارگیری با برچسب لیبل گذاری و در لفافه های مخصوص پیچیده شده و در کانتینرهای یخچال دار ویژه حمل گوشت با نصب ترموگراف برای ثبت نوسانات دمایی بارگیری می شوند.

حاج محمدی عنوان کرد: تمام شرایط بهداشتی گوشت سرد گوسفند وارداتی مورد تایید سازمان دامپزشکی بوده و مردم بدون هیچ گونه نگرانی می توانند مصرف کنند.