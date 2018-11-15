به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی واقعی صبح پنج‌شنبه در جشنواره هم‌پیمانی ایمنی رانندگان حرفه‌ای حمل و نقل جاده‌ای و ایمن‌سازی مدارس حاشیه راه‌های استان بیان کرد: در سند تحول بنیادین ایمنی دانش آموزان دیده‌شده و همه دستگاه‌های اجرایی را ملزم به همکاری کرده است.

وی با بیان اینکه این سند در خراسان جنوبی به‌درستی اجرایی نشده است، افزود: امید است همه دستگاه ها با همکاری یکدیگر در راستای اجرای این سند گام بردارند.

واقعی از ایمن‌سازی مدارس حاشیه راه‌ها خبر داد و گفت: ۱۹۶ آموزشگاه در سطح استان در حاشیه راه‌ها قرار دارد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خراسان جنوبی افزود: ۱۴ هزار نفر از دانش آموزان استان در مدارس حاشیه راه‌ها تحصیل می‌کنند که باید مورد توجه قرار گیرند.

وی بیان کرد: با توجه به حجم بالای دانش آموزان در مدارس حاشیه راه‌ها، وسایل و تجهیزات ایمنی که در اختیار مدارس قرار می‌گیرد، کم بوده و باید توسعه یابد.

واقعی خواستار رعایت حقوق شهروندی شد و بیان کرد: این امر باعث ایجاد جامعه‌ای سالم، قانون‌مدار، بانشاط و پویا می‌شود.

جانشین فرمانده انتظامی خراسان جنوبی هم در این جلسه بیان کرد: یکی از بارزترین جنبه های حوزه فرهنگی، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی است.

دادگر بابیان اینکه نظم در رانندگی بازتاب نظم فرهنگی است، افزود: نوع رفتار رانندگان، نشان‌دهنده نوع آموزش و میزان فرهنگ‌سازی‌ها است.

وی بابیان اینکه در سال جاری، پنج فوتی و ۳۱۹ مجروح بین کودکان داشته‌ایم، اظهار کرد: این آمار در سال گذشته، سه فوتی و ۲۹۰ مجروح بوده است.

دادگر با اشاره مدارس حاشیه راه‌های استان، اظهار کرد: ۱۴ هزار دانش‌آموز خراسان جنوبی در معرض خطر هستند.

وی خواستار نهادینه کردن فرهنگ رانندگی صحیح شد و افزود: رواج قانون گریزی و مقاومت در مقابل قانون امری مهم است که باید به‌عنوان یک سرمایه اجتماعی موردتوجه قرار گیرد.

دادگر بابیان اینکه علت بیش از ۹۵ درصد حوادث جاده‌ای عامل انسانی است، افزود: رفتارهایی پرخطر از سوی رانندگان در محورهای درون‌شهری و برون‌شهری وجود دارد که باید با نگاه فرهنگی رفع شود.

دادگر با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای نهادینه سازی فرهنگ صحیح رانندگی، بیان کرد: آموزش‌های پلیس راهداری به ۱۴ هزار و ۲۷۹ دانش‌آموز، دو هزار و ۳۸۷ نونهال ارائه‌شده است.