جشن بهار مهربانی در مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود شالویی در جلسه ای با عنوان «جشن بهار مهربانی» با حضور دستگاه های مرتبط با برگزاری برنامه های هفته وحدت گفت:هنر باید در جهت تبلیغ و رسالت پیامبر(ص)، بکارگرفته شود و صرف سخنرانی برای پیغمبر گرامی اسلام، چندان جاذبه ندارد بلکه با المان های هنری نظیر شعر، تئاتر و سرود به معرفی آن حضرت، پرداخته شود.

وی گفت: ستاد جشن‌های بهار مهربانی به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این وزارتخانه تشکیل شد و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور، وزارت ورزش و جوانان، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و ستاد عالی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور از اعضای این ستاد هستند و دبیرخانه استانی این ستاد نیز در ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌های سراسر کشور مستقر است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران افزود: بر مردمی برگزار شدن این جشن تاکید شده است و در واقع ستاد مورد اشاره بیشتر نقش پشتیبان و هماهنگ کننده دارد و قرار بر برگزاری برنامه‌های جشن توسط مردم‌ است.

محمود شالویی گفت: زندگی مردمی و سراسر پرمهر پیامبر مهربانی امروز ناشناخته مانده درحالی که زندگی امروز ما به شدت به این معیارو سبک زندگی نیازمند است اما زندگی، روش و سبک پیامبر (ص)، مورد غفلت قرار گرفته و باید در این شادی به این موارد بیشترتاکید شود.

وی بیان کرد: زندگی ما باید با زندگی پیامبر (ص)، پیوند خورد و به درستی معارف احمدی به جامعه، معرفی شود.

برگزاری شعر نبوی با حضور شاعران استان و به راه انداختن کارناوال در سه روز منتهی به ۱۷ ربیع الاول، برنامه های مورد تصویب قرار گرفته این جلسه بود. بهره‌گیری از مناسبت‌های دینی برای ترویج شادی در جامعه، توسعه نشاط در جامعه با مشارکت خانواده‌ها و سازمان‌های مردم نهاد، تحکیم وحدت میان جامعه با مشارکت اقشار و گروه‌های مردمی از جمله هنرمندان، ورزشکاران و نخبگان حوزه فرهنگ از اهداف این جشن‌ سراسری است.

جشن‌های بهار مهربانی از ١٢ تا ١٧ ربیع الاول (٢٩ آبان تا ٤ آذر) برگزار می‌شود در این طرح سعی شده تا از ظرفیت‌های محلی، آیینی، سینمای سیار، نمایش‌های خیابانی، موسیقی اقوام، هنرهای تجسمی، برنامه‌های مذهبی، جشنواره غذا و ... با هدف ایجاد فضای نشاط در جامعه بهره کافی برده شود.