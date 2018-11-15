فلسفه محور تعادل جهانی است/ راهگشای بشر برای رسیدن به دانش و تمدن

به گزارش خبرنگار مهر، متن زیر یادداشتی از یحیی یثربی به مناسبت روز جهانی فلسفه است که در ادامه می خوانید؛
فلسفه محور تعادل جهانی است. فلسفه، یعنی اندیشیدن و درست اندیشیدن درباره همه چیزهایی که به شخصیت و زندگی انسان شکل می دهند و فیلسوفان کسانی هستند که با خردورزی و روشن اندیشی، مردم جامعه را از چنگال جمود و خرافه رها می سازند.
«تلاش برای نظم دادن به جهان به وسیله عقل، یکی از عمیقترین و فراگیرترین جنبههای صحنه شلوغ و جنجالی زندگی بشر است. ما نه تنها مستعد شلختگی و بینظمی هستیم، بلکه، بدتر از آن، همیشه در معرض تسلیم شدن در برابر انواع سلطهها و قدرتها هستیم. برای مقابله با این استعدادها و مخاطرات مهلک، به فعالیت فلسفی نیاز داریم. زندگی عقلانی، مشکل بوده و هنوز هم مشکل است. همه ما، چه آنها که از فلسفه هیچ نمیدانند و چه آنهایی که استاد فلسفه هستند، میدانیم که پیروی از جزمها و دگمها، آسانتر از تفکر است» (مارتا نوسبام، به یاد هیلاری پاتنوم)
کسانی که تاریخ دانش و تمدن بشر را مطالعه کنند، به سادگی متوجه می شوند که فلسفه راهگشای بشر برای رسیدن به دانش و تمدن بوده است. بی تردید، همه جوامع به فلسفه و تفکر فلسفی نیاز دارند. خشونت و عقب ماندگی از لوازم جوامعی است که از نظر تفکر فلسفی ضعیف می باشند.
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