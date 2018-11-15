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۲۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۵۳

یادداشتی از یحیی یثربی؛

فلسفه محور تعادل جهانی است/ راهگشای بشر برای رسیدن به دانش و تمدن

فلسفه محور تعادل جهانی است/ راهگشای بشر برای رسیدن به دانش و تمدن

کسانی که تاریخ دانش و تمدن بشر را مطالعه کنند، به سادگی متوجه می شوند که فلسفه راهگشای بشر برای رسیدن به دانش و تمدن بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، متن زیر یادداشتی از یحیی یثربی به مناسبت روز جهانی فلسفه است که در ادامه می خوانید؛

فلسفه محور تعادل جهانی است. فلسفه، یعنی اندیشیدن و درست اندیشیدن درباره همه چیزهایی که به شخصیت و زندگی انسان شکل می دهند و فیلسوفان کسانی هستند که با خردورزی و روشن اندیشی، مردم جامعه را از چنگال جمود و خرافه رها می سازند. 

«تلاش برای نظم دادن به جهان به وسیله عقل، یکی از عمیق‌ترین و فراگیرترین جنبه‌های صحنه شلوغ و جنجالی زندگی بشر است. ما نه تنها مستعد شلختگی و بی‌نظمی هستیم، بلکه، بدتر از آن، همیشه در معرض تسلیم شدن در برابر انواع سلطه‌ها و قدرت‌ها هستیم. برای مقابله با این استعدادها و مخاطرات مهلک، به فعالیت فلسفی نیاز داریم. زندگی عقلانی، مشکل بوده و هنوز هم مشکل است. همه ما، چه آن‌ها که از فلسفه هیچ نمی‌دانند و چه آنهایی که استاد فلسفه هستند، می‌دانیم که پیروی از جزم‌ها و دگم‌ها، آسان‌تر از تفکر است» (مارتا نوسبام، به یاد هیلاری پاتنوم)

کسانی که تاریخ دانش و تمدن بشر را مطالعه کنند، به سادگی متوجه می شوند که فلسفه راهگشای بشر برای رسیدن به دانش و تمدن بوده است. بی تردید، همه جوامع به فلسفه و تفکر فلسفی نیاز دارند. خشونت و عقب ماندگی از لوازم جوامعی است که از نظر تفکر فلسفی ضعیف می باشند.

کد مطلب 4459238

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