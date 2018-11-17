نیازهای حوزه فرهنگی و هنری در جامعه باید شناخته شود

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر شنبه انجمن فرهنگ و توسعه بندرانزلی نخستین سالگرد برگزاری برنامه فرهنگی «توهم بخوان» را در سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان انزلی برگزار کرد. در این برنامه «بهرام شاه‌محمدلو» هنرمند بزرگ کشور خالق شخصیت آقای «حکایتی» در دهه ۶۰ نیز حضور داشت.

«توهم بخوان» برنامه‌ای فرهنگی در راستای کمک به گردش کتاب میان دوستداران کتاب و کتاب خوانی است که از سال گذشته در انزلی آغاز شده است.

این حرکت فرهنگی از آبان ۹۶ همزمان با روز کتاب و کتابخوانی در انزلی آغاز به کار کرد و یکی از ویژگی های مهم این رویداد اجرای آن در فضای باز، تاریخی و عمومی برای حضور گسترده تر مردم، تبادل کتاب و ترویج فرهنگ کتابخوانی است.

بهرام شاه محمدلو در این مراسم با بیان اینکه هر نوع حرکت فرهنگی به واسطه عشق به هموطن، دوست و مردم اجرای می شود، اظهارکرد: اجرای برنامه‌های در همه زمینه اعم فرهنگی، هنری، اجتماعی اگر با برنامه‌ریزی درست و اصولی اجرا شود سبب جذب مخاطب خواهد شد.

وی با تأکید بر لزوم شناخت‌ نیازهای جامعه درحوزه‌های مذکور، گفت: در صورت شناخت این نیاز حرکت‌های بزرگی شکل گرفته و اجرایی می شود.

شاه‌محمدلو با بیان اینکه در گذشته در بسیاری از حوزه‌های فرهنگی و هنری شاهد کمبود بوده‌ایم و اکنون نیز برخی نواقص وجود دارد، بیان کرد: در گذشته در زمینه اجرای برنامه‌های هنری به رغم وجود کمبودهای فراوان ما تلاش کردیم و امروز نتیجه آن را می بینیم.

وی ادامه داد: بیشتر گروه‌های هنری در گذشته و دوران ما پایه‌ریزی شد.

کامران رسول زاده نویسنده، ترانه سرا و خواننده مهمان دیگر این همایش فرهنگی بود که با اشاره به اینکه ایران دارای ادبیات غنی و بسیار کهن است، اظهارکرد: مردم باید با کتاب‌خوانی و پرورش فکری و اندیشه از طریق مطالعه و اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری آشنا شوند.