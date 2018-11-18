آمریکا بزرگترین ناقض حقوق بشر در دنیا است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا امین راستی صبح امروز در چهارمین نشست تخصصی حقوق بشر آمریکایی که به میزبانی سنندج برگزار شد, اظهار داشت: منشأ حق اراده خداوند بوده و فارغ از نژاد و ملیت و قومیت است و به انسان ها به عنوان هدیه ای الهی اهدا شده است.

وی افزود: هزار و ۴۰۰ سال قبل اعلامیه حقوق بشر به همه انسان ها اعلام شد و جبهه استکبار پس از جنایات پس از جنگ جهانی دوم یک منشور خود ساخته را به عنوان قانون حقوق بشر به تصویب رساندند اما امروز کشورهای که سنگ حقوق بشر را بر سنیه می زنند خودشان بزرگترین ناقضان حقوق بشر هستند.

امام جمعه موقت سنندج ادامه داد: از نظر اسلام شناسی کارشناس دارند و مشاورانشان به آن ها این مهم را نشان داده اند که اسلام دین جهانی و منبع حقوق بشر جهانی است و کرامت انسان ها در آیین اسلام در والاترین جایگاه مدنظر است.

ماموستا راستی با بیان اینکه دین رسول الله(ص) یک دین جهانی است و روزی خواهد آمد که پرچم اسلام در جهان برافراشته خواهد شد چرا که خداوند متعال با توجه به جامعیت آیین اسلام تاکید کرده است, یاداور شد: تکلیف و وظیفه ما مسلمانان است که اسلام ناب محمدی را به مردم معرفی کنیم تا این اسلام بتواند در دنیا حکومت کند.

وی با اشاره به اینکه حقوق بشر آمریکایی در جنایات رو به گسترش این رژیم غاصب در نقاط مختلف جهان نمود پیدا کرده است, بیان کرد: حکومت جنایتکار آمریکا با جنایات گسترده خویش ضدبشری ترین حکومت جهان بوده و نماد اصلی نقض حقوق بشر جهانی محسوب می شود.

امام جمعه موقت سنندج در ادامه گفت: دشمنان به بهانه های واهی به هر نقطه ای از جهان حمله می کنند و دیوانه وار از رژیم جنایتکار سعودی حمایت تسلیحاتی می کنند و مردم بی دفاع و مظلوم کشوری مانند یمن را کشتار می کنند.