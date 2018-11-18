به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا جمشیدی روز یکشنبه در نشست خبری دوازدهمین کنگره انجمن روماتولوژی ایران که قرار است از ۷ تا ۹ آذر ۹۷ در جزیره کیش برگزار شود، گفت: بیماری های روماتولوژی در سه بخش مکانیکی، التهابی و متابولیک تقسیم بندی می شود که آرتروز شایع ترین بیماری روماتولوژی در بخش مکانیکی است.

وی انواع و اقسام رماتیسم ها را مربوط به بیماری های التهابی دانست و افزود: نقرس، پوکی استخوان، نرمی استخوان و ... جزو بیماری های متابولیک روماتولوژی هستند.

رئیس انجمن روماتولوژی ایران با اشاره به مطالعه ای که در تهران و در برخی استان های کشور در ارتباط با وضعیت بیماری های رماتیسمی انجام شده است، گفت: بررسی ها نشان می دهد حدود ۴۰ درصد مردم از دردهای استخوانی مفصلی و عضلانی شکایت دارند.

جمشیدی با تأکید بر ضرورت جدی گرفته شدن بیماری های روماتیسمی تصریح کرد: بررسی ها نشان داده است ۱۵.۵ درصد مردم دچار آرتروز زانو، ۳ تا ۴ درصد آرتروز گردن و۲.۵ درصد آرتروز مفاصل دست هستند.

وی با اعلام اینکه بیماری های التهابی روماتیسمی از شیوع کمتری برخوردارند، اظهارداشت: دردهای عضلانی ناشی از استرس و اضطراب نیز شایع است.

به گفته جمشیدی، ۱۵.۵ درصد مردم نیز دچار کمردرد هستند که می توان با آموزش ساده جلوی این قبیل دردها را گرفت.

رئیس انجمن روماتولوژی ایران با اشاره به داروهای جدیدی که برای بیماری های روماتولوژی در دنیا وجود دارد، افزود: این داروها با توجه به اینکه در کشور وجود دارند اما تحت پوشش بیمه قرار نداشته و بیماران توان تأمین آنها را نداشتند به طوری که می بایست ماهیانه ۳ میلیون تومان بابت این داروها هزینه می کردند.

وی با اعلام اینکه مصرف دارو در این قبیل بیماران طولانی مدت و هزینه بر است، افزود: خوشبختانه در سال های اخیر بیمه ها پذیرفتند که این داروها را که اغلب در داخل کشور تولید می شوند تحت پوشش قرار دهند.

جمشیدی در ادامه به موضوع خروج داروی تزریقی پوکی استخوان به نام تری پاراتاید از پوشش بیمه ای اشاره کرد و گفت: این دارو که تا سال ها تحت پوشش بیمه بود، بر اساس یک مطالعه غیرعلمی از پوشش بیمه ای خارج گردید، در حالی که این دارو در یک دوره ۱۸ تا ۲۴ ماهه تراکم استخوان بیماران را بالا می آورد.

وی تصریح کرد: در مطالعه غیرعلمی که اتفاق افتاد، این داروی تزریقی را با یک داروی خوراکی مقایسه کرده و عنوان داشتند که هزینه اثربخشی آن نسبت به داروی خوراکی کمتر است، در حالیکه اثربخشی داروی خوراکی در مدت پنج سال نمایان می شود.

جمشیدی گفت: در حال حاضر که این دارو از پوشش بیمه ای خارج شده، قیمت آن ۴۵۰ هزار تومان است اما تا زمانی که تحت پوشش بیمه بود، بیماران ۶۰ هزار تومان برای آن پرداخت می کردند.