پایش لحظه ای قیمت تجهیزات پزشکی/تخصیص ۱.۴میلیارد دلار ارز

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مسائلی، اظهار داشت: با کسانی که خارج از چارچوب تعریف شده عمل کنند برخورد قانونی می کنیم و این موضوع از طریق ستاد، دانشگاه های علوم پزشکی و سامانه ۱۹۰ رصد می شود.

وی با اشاره به اینکه نوسانات نرخ ارز در بازار منجر به گرانی در همه حوزه ها از جمله تجهیزات پزشکی شده است، تصریح کرد: نظارت های مستمر این اداره کل از طریق ایجاد زیرساخت ها و سامانه های آنلاین به شفاف سازی و پایش وضعیت این حوزه، کمک بسیاری می کند.

مسائلی در این نشست با اشاره به تنوع تجهیزات پزشکی و وجود ۲۸۰ هزار قلم تجهیزات و ملزومات پزشکی در کشور گفت: حجم بازار تجهیزات پزشکی در سال ۲۰۲۰ در دنیا ۴۳۰ و در ایران ۲.۷ میلیارد دلار تخمین زده شده است.

مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت با اشاره به وجود ۱۰۰۰ شرکت تولیدکننده و ۲۲۰۰ شرکت واردکننده تجهیزات پزشکی، خاطرنشان کرد: در راستای برخورد با تخلفات این حوزه و با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی، شعبه ای از این سازمان در اداره کل تجهیزات پزشکی، تاسیس شد.

مسائلی بیان کرد: بسیاری از پروسه های درمانی به تجهیزات و ملزومات پزشکی هایتک نیاز دارند که در صورت عدم دسترسی، سلامت مردم تهدید خواهد شد.

وی در ادامه تاکید کرد: با همکاری دولت برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی و جلوگیری از آسیب به مردم در دوران تحریم، ۳.۵ میلیارد دلار ارز اختصاص یافت که سهم تجهیزات و ملزومات پزشکی ۱.۴ میلیارد دلار است.

مسائلی گفت: در تمام کشورها یکی از وظایف مهم حاکمیت، تامین دارو و تجهیزات پزشکی برای بیماران است که این امر، مورد تاکید سازمان جهانی بهداشت نیز، هست، اما متاسفانه دشمنان ما از آن به عنوان حربه ای برای ایجاد جو نارضایتی در بین مردم استفاده می کنند.مشاور وزیر بهداشت افزود: ایجاد محدودیت و تهدید کشورها در داشتن تبادلات مالی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی با ایران، دقیقا این ادعای مسئولین آمریکایی که دارو و تجهیزات جزو تحریم ها نیست را رد می کند و غیر منصفانه ترین رفتاری است که به نام حقوق بشر انجام می شود. از سوی دیگر، هدف اصلی از اعمال تحریم‌های اقتصادی نمایش ناکارآمدی نظام است و ما به عنوان مسئولان در حوزه تامین دارو و تجهیزات پزشکی باید بتوانیم با تلاش برای انجام کار خوب اجازه ایجاد این تفکر را ندهیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امید داریم که با نظارت دقیق و مستمر بتوانیم تحریم ها را مدیریت کرده و از این محدودیت ها در حمایت از تولیدات داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی بهره بگیریم.a