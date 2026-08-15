حسن بازیار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از بخشهای مهم برنامه کنترل و ریشهکنی بروسلوز، ارزیابی کیفیت عملیات واکسیناسیون است و در این برنامه، برای اینکه مطمئن شویم واکسیناسیون در میدان بهدرستی انجام شده است، دامها پیش از واکسیناسیون و مجدداً دو تا چهار هفته پس از واکسیناسیون مورد آزمایش قرار گرفتند.
وی افزود: پیش از واکسیناسیون، از بیش از هزار و ۳۷۰ رأس بره و بزغاله، معادل حدود ۳۶ درصد جمعیت دامهای مورد بررسی نمونه خون گرفته شد. نتایج نشان داد تقریباً تمام این دامها پیش از دریافت واکسن فاقد واکنش مثبت آزمایشگاهی بودند.
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی استان ادامه داد: پس از انجام واکسیناسیون نیز از بیش از هزار و ۳۵۰ رأس بره و بزغاله، معادل حدود ۳۶ درصد جمعیت مورد بررسی مجدداً نمونهگیری شد که بیش از ۹۹ درصد نمونهها پاسخ مثبت نشان دادند.
بازیار این نتیجه را نشانهای از اجرای دقیق برنامه دانست و گفت: وقتی دامها پیش از واکسیناسیون تقریباً همگی فاقد واکنش مثبت هستند و پس از واکسیناسیون بیش از ۹۹ درصد آنها پاسخ مثبت نشان میدهند، نتایج پایش بهخوبی اجرای صحیح و اصولی عملیات واکسیناسیون توسط اکیپهای دامپزشکی استان را تأیید میکند.
وی افزود: این برنامه در بیش از ۱۰ درصد واحدهای اپیدمیولوژیک گوسفند و بز استان مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج بهدستآمده نشان میدهد واکسیناسیون بروسلوز در استان بوشهر با دقت و کیفیت بسیار مطلوبی در حال اجراست.
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی دامپزشکی استان بوشهر در پایان تأکید کرد: برای دامپزشکی، فقط تعداد دام واکسینهشده مهم نیست؛ کیفیت واکسیناسیون و اطمینان از نتیجه کار نیز اهمیت دارد. این پایش، حاصل تلاش، دقت و تعهد اکیپهای دولتی و خصوصی دامپزشکی در اجرای یکی از مهمترین برنامههای پیشگیری و کنترل بیماریهای مشترک بین انسان و دام است.
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