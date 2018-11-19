۱۶۰۰ برنامه به مناسبت هفته بسیج در خراسان شمالی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالقاسم چمن ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی با بیان اینکه برنامه های هفته بسیج از ۲۹ آبان تا پنج آذر ماه برگزار می شود، اظهار کرد: این برنامه ها در ۱۱ کمیته تخصصی و در قالب یک هزار و ۶۰۰ برنامه اجرا خواهد شد.

چمن ادامه داد: کار آمدی بسیج برای همگان اثبات شده و اکنون بسیج این آمادگی را دارد تا به نیازمندان کمک کند.

وی افزود: بسیج نشان از هوشمندی و درایت امام راحل بوده که دستاوردهای نظام را در قالب گفتمان امام رهبری می توان پیش برد.

جانشین فرمانده سپاه جوادالائمه خراسان شمالی تصریح کرد: جبهه مقاومت اسلامی در برابر استکبار ستیزی شکل گرفته و اکنون براساس اقرار وزیر سابق جنگ رژیم صهیونیستی حماس حزب الله دوم است و این بزرگترین پیروزی برای جبهه مقاوت اسلامی است.

چمن بیان کرد: بسیج مستضعفان با دور اندیشی های امام شکل گرفته و اکنون با هدایت های رهبری به رشد و شکوفایی رسیده است.

وی اظهار کرد: در عرصه جنگ فرهنگی و رسانه ای برای مقابله با استکبار رسانه ها حضور دارند به طوری که استکبار جهانی استراتژی خود را اعلام کرده و آن را فروپاشی از درون و عملیات روانی نام برده که در این باره فضای مجازی شبکه سازی مردمی بسیج در آن شکل گرفته است.

جانشین فرمانده سپاه جوادالائمه خراسان شمالی با اشاره به اینکه کار آمدی بسیج بر کسی پوشیده نیست، گفت: در سایه تعامل تمام اقشار و احاد مردم در مراسم پنجم آذرماه امسال حماسه حضور بسیجان را خواهند دید.

چمن با بیان اینکه بسیج مظهر ایستادگی است، گفت: ایستادگی در دفاع مقدس نمونه بارز تمام نشدنی است که انقلاب را بیمه کرده و استکبار را به زانو در آورده است.

وی تصریح کرد: برنامه هایی همچون ۹ دی و ۱۳ آبان مهم ترین خنثی کننده توطئه دشمنان بوده که مردم با حضور به موقع خود در صحنه این انقلاب را بیمه کرده اند که باید قدردان این صبر مردم باشیم.

وی اضافه کرد: بسیج و تفکر بسیجی مظهر پیشرفت در عرصه های مختلفی همچون پزشکی، دفاعی و هسته ای بوده که این پیشرفت را مدیون تفکر بسیجی هستیم.