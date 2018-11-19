اصراری به ماندن نداریم/ به سئوالات فیفا پاسخ ندادیم!

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج درباره وضعیت فدراسیون فوتبال با اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان و اینکه تکلیف بازنشسته های فدراسیون چیست، گفت: بیش از هر چیز از همراهی رسانه ها تشکر می کنم. تلاش هیات رئیسه بر این بوده است که مبانی قانون گذاری را با اساسنامه و الزامات خودمان آشنا کنیم تا وضعیت فوتبال مشخص شود. ما هیچ قانون گریزی را قبول نداریم و خودمان را بالاتر از قانون نمی دانیم.

وی افزود: تاکنون هیچ کار غیر قانونی صورت نگرفته است. تاسف می خورم برای کسانی که حرفهایی را علیه ما مطرح کردند.

رئیس فدراسیون فوتبال یادآور شد: حتی پاسخ دبیر کل فیفا را هم که از ما سئوال کرد، ندادیم چرا که دنبال این بودیم از طریق قوانین داخلی کار را پیش ببریم. هیچ مکاتبه ای هم با AFC و فیفا نداشتیم. حتی وقتی آنها سئوالاتی از ما در مورد فدراسیون فوتبال ایران داشتند ما پاسخی به آنها ندادیم.

تاج ادامه داد: قانون گریزی را قبول نداریم و صد درصد نیمت‌مان حفاظت از کیان فوتبال ایران است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه گفته می شود شما با اینفانتینو رئیس فیفا مسائل داخلی فوتبال ایران و اتفاقات را در میان گذاشته اید، خاطرنشان کرد: اینطور نیست. مسئولان فیفا و AFC تمام مسائل فوتبال ما را رصد می کنند. اینفانتینو وقتی به ایران آمد، با ما جلسه خصوصی نداشت. شیخ سلمان رئیس AFC با وزیر ورزش صحبت کرد که اگر آقای وزیر صلاح بداند درباره محتوای جلسه توضیح می دهد.

رئیس فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: ما به وزیر ورزش نامه زدیم و ماجرا را توضیح دادیم. به هیچ عنوان اصراری به ماندن یا دور زدن قانون نداریم. تا جایی که قانون اجازه بدهد می مانیم و اگر قانون اجازه ندهد، تابع هستیم.

تاج همچنین در خصوص انتشار فیلم مصاحبه عادل فردوسی پور با رئیس فیفا باوجود پخش نشدن آن از صدا و سیما، تاکید کرد: من در جریان نیستم. این فیلم در اختیار افراد زیادی بوده است و فکر می کنم یکی از نمایندگان مجلس اجازه داده است این فیلم منتشر شود.