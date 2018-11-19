هوای اصفهان در وضعیت ناسالم ثبت شد/شاخص کیفی به ۱۳۴ رسید

بابک صادقیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هوای امروز اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر امروز با میانگین شاخص کیفی ۱۳۴ در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس ثبت شد.

وی با بیان اینکه میانگین شاخص کیفی آلایندگی روز گذشته نیز در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده است، بیان داشت: هوای امروز اصفهان در ایستگاه‌های سنجش آلایندگی شهر اصفهان مانند میدان احمدآباد با ۱۴۹، خیابان دانشگاه ۱۳۱، خیابان استانداری ۱۳۵، چهارباغ خواجو ۱۲۱، پروین ۱۲۰ در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است و در بزرگراه خرازی با ۱۵۲ نیز در وضعیت ناسالم برای عموم گزارش شد.

کیفیت هوا در شهرستان‌های استان سالم است

رئیس امور آزمایشگاه‌های اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به اینکه کیفیت هوا در شهرستان‌های استان اصفهان نیز در وضعیت سالم و برخی ناسالم گزارش شده است، ادامه داد: امروز کیفیت هوا در مبارکه با میانگین شاخص کیفی ۶۸ و سجزی ۷۰ در وضعیت سالم است و در شاهین شهر با ۱۰۹ و نجف آباد ۱۲۴ در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس گزارش می شود.

گفتنی است شاخص کیفی هوا در بازه صفر تا ۵۰ نشانه هوای پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ نشانه هوای سالم، ۱۰۰ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (افراد دچار بیماری‌های قلبی تنفسی، کودکان و افراد میانسال و زنان باردار و غیره) و ۱۵۰ تا ۲۰۰ نشانه وضعیت ناسالم برای عموم مردم است.