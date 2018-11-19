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۲۸ آبان ۱۳۹۷، ۱۶:۰۲

زنی که از جنایت تکان دهنده داعش پرده برداشت

زنی که از جنایت تکان دهنده داعش پرده برداشت

زنی که از چنگال تکفیری ها نجات یافته است از جنایتی تکان دهنده که داعشی ها علیه یک دختربچه ۹ ساله مرتکب شدند، پرده برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «لمیاء بشار» زن ایزدی رها شده از چنگال داعش از اقدامات بی رحمانه تکفیری ها سخن گفت و افزود: داعشی ها شنیع ترین جنایات ضد بشری را انجام دادند. آنها مردان و جوانان را کشته و به دختران و زنان تجاوز می کنند و آنها را خرید و فروش می کنند.

وی بیان کرد: پزشک داعشی در برابر من به دختربچه ای که هنوز سنش به ۹ ساله نرسیده بود، تجاوز کرد.

این زن ایزدی با اشاره به اینکه خود و خواهرش از سوی داعشی ها مورد تجاوز قرار گرفته اند، گفت: می خواستم که خودم را بکُشم اما نمی توانستم زیرا دست و پای ما را بسته بودند.

وی که رها شده از چنگال داعش است، اعلام کرد که با گذشت ۴ سال از ربوده شدن مادرش اطلاعی از سرنوشت وی ندارد و خواهرش در سوریه همچنان کنیز و برده داعشی هاست.

شایان ذکر است که داعش در آگوست ۲۰۱۴ در یورش به سنجار و روستاهای غرب موصل مرکز استان نینوا در شمال عراق مرتکب جنایت ضد بشری علیه ایزدی ها شد به طوری که مردان و جوانان آنها را کشت و دختران و زنان و کودکان را به بردگی و کنیزی برد و به عنوان غنیمت جنگی آنها را در بازارهایی که تاریخ آن به عهد جاهلیت باز می گردد به فروش گذاشت.

کد مطلب 4462848

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