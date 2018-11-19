به گزارش خبرگزاری مهر، رضا شاکری و محسن ملک‌افضلی‌اردکانی، دو نفر از اساتید دانشگاه جامعه‌ المصطفی(ص) العالمیه با علی حکیم‌پور، رایزن فرهنگی ایران در قرقیزستان دیدار و گفت‌وگو کردند. این استادان دانشگاه المصطفی(ص) در همایش بین‌المللی «جایگاه دین در دولت سکولار» که چند روز قبل و به همت کمیسیون ادیان قرقیزستان برگزار شده بود، شرکت و مقالات خود را قرائت کردند.

در این دیدار، حکیم‌پور درباره فعالیت‌های علمی کشورهای مختلف در قرقیزستان و نیز فعالیت رایزنی فرهنگی ایران در این کشور توضیحاتی ارایه داد و در ادامه خواستار حضور علمی بیشتر نهادهای علمی و دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران در قرقیزستان شد.

وی افزود: خوشبختانه، دانشگاه‌های قرقیزستان برای گسترش همکاری با دانشگاه‌های ایران آمادگی دارند.

حکیم‌پور در ادامه ضمن تحسین فضای مثبت موجود در قرقیزستان تأکید کرد: بازتاب این نگاه دموکراتیک در برگزاری همایش «جایگاه دین در دولت سکولار» مشهود بود؛ چرا که اندیشمندان کشورهای مختلف آزادانه از زوایای گوناگون به موضوع نقش دین و اهمیت آن در بهبود سیاست‌های دولت‌های سکولار منطقه پرداختند که قطعاً به تجارب دولتمردان قرقیزی در مواجهه با فعالیت‌های دینی و نحوه تعامل با آن خواهد افزود.

در پایان اساتید حاضر در این دیدار از گسترش همکاری‌های علمی دانشگاه المصطفی(ص) با دانشگاه‌های قرقیزستان استقبال کردند.