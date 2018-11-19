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۲۸ آبان ۱۳۹۷، ۱۶:۰۷

استقبال دانشگاه المصطفی(ص) از گسترش همکاری‌های علمی با دانشگاه‌ها

استقبال دانشگاه المصطفی(ص) از گسترش همکاری‌های علمی با دانشگاه‌ها

اساتید شرکت‌کننده در همایش «جایگاه دین در دولت سکولار» در قرقیزستان از گسترش همکاری‌های علمی دانشگاه المصطفی(ص) با دانشگاه‌های قرقیزستان استقبال کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا شاکری و محسن ملک‌افضلی‌اردکانی، دو نفر از اساتید دانشگاه جامعه‌ المصطفی(ص) العالمیه با علی حکیم‌پور، رایزن فرهنگی ایران در قرقیزستان دیدار و گفت‌وگو کردند. این استادان دانشگاه المصطفی(ص) در همایش بین‌المللی «جایگاه دین در دولت سکولار» که چند روز قبل و به همت کمیسیون ادیان قرقیزستان برگزار شده بود، شرکت و مقالات خود را قرائت کردند.

در این دیدار، حکیم‌پور درباره فعالیت‌های علمی کشورهای مختلف در قرقیزستان و نیز فعالیت رایزنی فرهنگی ایران در این کشور توضیحاتی ارایه داد و در ادامه خواستار حضور علمی بیشتر نهادهای علمی و دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران در قرقیزستان شد.

وی افزود: خوشبختانه، دانشگاه‌های قرقیزستان برای گسترش همکاری با دانشگاه‌های ایران آمادگی دارند.

حکیم‌پور در ادامه ضمن تحسین فضای مثبت موجود در قرقیزستان تأکید کرد: بازتاب این نگاه دموکراتیک در برگزاری همایش «جایگاه دین در دولت سکولار» مشهود بود؛ چرا که اندیشمندان کشورهای مختلف آزادانه از زوایای گوناگون به موضوع نقش دین و اهمیت آن در بهبود سیاست‌های دولت‌های سکولار منطقه پرداختند که قطعاً به تجارب دولتمردان قرقیزی در مواجهه با فعالیت‌های دینی و نحوه تعامل با آن خواهد افزود.

در پایان اساتید حاضر در این دیدار از گسترش همکاری‌های علمی دانشگاه المصطفی(ص) با دانشگاه‌های قرقیزستان استقبال کردند.

کد مطلب 4462869
سارا فرجی

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