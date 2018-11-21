به گزارش خبرنگار مهر، میثم میرزایی با بیان اینکه اضافه شدن استرالیا به تیم های آسیایی کار را برای کسب سهمیه از رقابت های انتخابی جام جهانی بسکتبال سخت تر از همیشه کرد، گفت: خوب می دانیم که در ملبورن کار بسیار سختی در پیش داریم. استرالیا یک سر و گردن از تیم های آسیایی بالاتر است اما بازی با این تیم و کسب امتیاز از آن هم برای کسب سهمیه جهانی ضروری است.

وی با یادآوری اینکه تیم ملی بسکتبال بعد از دیدار مقابل استرالیا، در مانیل به مصاف فیلیپین می رود، تصریح کرد: ما در تهران، فیلیپین را شکست داده ایم و امید داریم که در مانیل هم چنین نتیجه ای را کسب کنیم اگرچه می دانیم شرایط این روزهای فیلیپین با شرایطی که دو ماه پیش در سفر به تهران داشت، بسیار متفاوت است. فیلیپینی ها این بار با ترکیب کامل تر مقابل ما قرار خواهند گرفت.

این ملی پوش بسکتبال اظهار داشت: همه اردو نشینان تیم ملی طی هفته های گذشته درگیر رقابت های باشگاهی بودند و به همین دلیل مشکلی بابت آمادگی ندارند. آنچه بیشتر به آن نیاز داریم هماهنگی میان نفرات است که امیدواریم با اردویی که در قطر خواهیم داشت، کسب شود.

میرزایی با اشاره به غیبت برخی بازیکنان و اینکه با توجه به این موضوع، ظرفیت فعلی تیم ملی برای کسب نتیجه در دیدارهای آتی پاسخگو خواهد بود یا خیر؟ خاطرنشان کرد: درست است که اینها بازیکنان بزرگ و از افتخارات بسکتبال ایران هستند اما ما هم مدت زمان زیادی است که کنار آنها تمرین داریم. برای بازی های آسیایی همین ترکیب تقریبی از ۲۰ فروردین ماه کنار هم تمرین داشت. از اینکه آنها حالا کنار ما نیستند گله ای نداریم و مصمم هستیم در غیاب آنها هم بهترین نتیجه را بگیریم تا به نوعی جای خالی آنها را پر کنیم.

وی با تأکید بر اینکه این بازیکنان قطعاً شرایط حضور در تیم ملی را نداشتند وگرنه در تمرینات شرکت می کردند، تصریح کرد: سالهای متوالی است که آنها همیشه در ترکیب تیم ملی بوده اند. در این پنجره شرایط برای آنها به گونه ای رقم خورد که نتوانند کنار ما باشند اما ما جای آنها را پر می کنیم.