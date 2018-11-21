مرکز پژوهش های دهکده طبیعت قزوین به بهره برداری می رسد

بابک محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مرکز پژوهش های حیوانات دهکده طبیعت قزوین اظهار کرد: کارهای ساخت این مرکز به پایان رسیده و فقط مراحل آماده سازی و تجهیز آن مانده است تا در آینده ای نزدیک مورد استفاده پژوهشگران سراسر کشور قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت های ویژه دهکده طبیعت قزوین برای توسعه صنعت گردشگری در استان، ارائه خدمات رسانی مطلوب به شهروندان و حفظ و نگهداری گونه های مختلف حیوانات، اظهار کرد: دهکده طبیعت قزوین فضای بسیار متفاوت و جذابی است که سالانه هزاران بازدیدکننده را از سراسر کشور به استان می کشاند.

محمدی با اشاره به اینکه وجود دهکده طبیعت ضرورتی برای قزوین به شمار می آید، افزود: بسیاری از گردشگران با حضور در استان از این مجموعه بازدید می کنند و همین گردشگران سفیرانی هستند که در شهرهای مختلف کشور به تبلیغ خدمات دهکده طبیعت قزوین می پردازند و ما بسیار خرسند هستیم که توانسته ایم نظر بازدیدکنندگان را به خود جلب کنیم.

مدیرعامل شرکت دهکده طبیعت قزوین از رایزنی های دهکده طبیعت قزوین با دستگاه های اجرایی استان خبر داد و بیان کرد: همچنین بر اساس تقویم سالانه، در مناسبت های مختلفی که به نام اقشار گوناگون مزین شده است، ما رایزنی های لازم را با دستگاه های متولی این اقشار داشته ایم تا این عزیزان بتوانند از خدمات دهکده طبیعت بهره ببرند.

محمدی از اجرای پروژه بزرگ سافاری در مجموعه دهکده طبیعت قزوین خبر داد و بیان کرد: این پروژه سه هکتار مساحت دارد و شامل هفت دره می شود و در هر دره گونه ای از حیوانات زندگی می کنند.

مدیرعامل شرکت دهکده طبیعت قزوین ادامه داد: با افتتاح پروژه سافاری بازدیدکنندگان می توانند به وسیله خودرو از مجموعه سافاری دیدن کنند و از نزدیک با زندگی انواع حیوانات آشنا شوند.

وی در خصوص تأمین بودجه اجرای پروژه هفت دره نیز اظهار کرد: بخشی از بودجه اجرای این پروژه از طریق بودجه ملی جذب شده است و به میزان پیشرفت پروژه، دریافت منابع مالی نیز پیگیری می شود.