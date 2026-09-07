دستگیری سارقان کابل برق در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل یوسفی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت عمده و زنجیره‌ای کابل‌های برق در شهرستان‌های مختلف خراسان جنوبی، موضوع با همکاری دستگاه قضایی و پلیس آگاهی به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فردوس افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی و رصد سرنخ‌های موجود، موفق به شناسایی دو نفر از متهمان اصلی این پرونده شدند و این افراد در عملیاتی ضربتی دستگیر شدند.

دادستان عمومی و انقلاب فردوس ادامه داد: تحقیقات برای شناسایی و دستگیری دو متهم دیگر مرتبط با این شبکه نیز همچنان ادامه دارد.

یوسفی با اشاره به اعترافات متهمان گفت: بر اساس بررسی‌های اولیه، این باند در دست‌کم ۱۰ فقره سرقت عمده کابل برق در شهرستان‌های مختلف خراسان جنوبی نقش داشته است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فردوس تأکید کرد: ابعاد دقیق پرونده، تعداد سرقت‌ها و میزان خسارت واردشده به بیت‌المال در ادامه تحقیقات مشخص خواهد شد.

وی بیان کرد: متهمان پس از تفهیم اتهام و انجام تشریفات قانونی، با صدور قرار قضایی روانه زندان شدند.

دادستان عمومی و انقلاب فردوس با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با سرقت تجهیزات زیرساختی گفت: سرقت تأسیسات و تجهیزات شبکه برق علاوه بر وارد کردن خسارت به اموال عمومی، موجب اختلال در خدمت‌رسانی و ایجاد نارضایتی میان شهروندان می‌شود.

یوسفی تأکید کرد: دستگاه قضایی با عوامل این‌گونه جرایم برخورد قاطع و بازدارنده خواهد داشت.