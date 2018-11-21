اداره اوقاف شهر قدس صدور اسناد معارض را متوقف کند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن عسگری صبح چهارشنبه در جلسه ۱۱۹ رسمی شورای اسلامی شهرقدس گفت: پیرو جلسه اخیر که طی هفته گذشته با دادستان و رییس اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان قدس در خصوص مشکل این اداره و شهرداری برگزار شد، پرونده توافق با شرکت صاایران نیز بررسی شد.

وی افزود: بر اساس مدارک موجود سال ۱۳۸۸ شهرداری و شرکت صاایران توافقی انجام دادند که طی آن توافق معابر متعلق به شهرداری مشخص شد همچنین تعداد که ۲۳ قطعه زمین نیز به عنوان سرانه به شهرداری باید واگذار شود.

عسگری اظهار داشت: متاسفانه امروز هیچکدام از این سرانه ها در اختیار شهرداری نیست تا جایی که شرکت صاایران دوباره ادعای خسارت نموده است که این موضوع به دلیل صدور اسناد مختلف و دخالت اداره اوقاف است و از دادستان و فرماندار و سایر نهادهای شهرستان و استانی که همکاری بیشتر داریم.

وی عنوان کرد: ما توافق با شرکت صاایران را معتبر می دانیم و به تعهدات خود عمل می کنیم و هر گونه خواسته ای بر خلاف این توافق خارج از قانون خواهد بود.

رییس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهرقدس گفت: با توجه به هماهنگی لازم و انتخاب رویه واحد بین اعضای شورای اسلامی و شهردارقدس در صورتی که اوقاف نسبت به معابر و راهها برای افراد سند اجاره صادر نماید؛شهرداری نسبت به جمع آوری آسفالت و جداول کار شده اقدام نموده و رفع تصرف خواهد نمود تا مردم در جریان دعاوی و زیاده خواهی و تخلفات ایشان قرار گیرد.

وی عنوان کرد: از این پس برای مقابله با این وضعیت پس از ادعای هر معبر و میدانی اقدام به حذف آسفالت و جدول معبر مورد نظر می کنیم تا اوقاف پاسخگوی شهروندان باشد.