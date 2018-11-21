قاچاقچی سیگار در قزوین به پرداخت یک میلیارد ریال جریمه محکوم شد

محمود احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان قزوین در حین گشت زنی و کنترل خودروها در محور تهران – قزوین با مشکوک شدن به یک خودروی عبوری پس از متوقف ساختن آن بیش از ۶۰۰۰ پاکت انواع سیگار را کشف کردند.

وی ادامه داد: پس از بررسی، پرونده تشکیل و جهت رسیدگی به شعبه دوم رسیدگی تعزیرات حکومتی شهرستان قزوین ارجاع داده شد.

احمدی بیان کرد: این شعبه با احضار متهم و بررسی اسناد و مدارک موجود تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متهم را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت به پرداخت یک میلیاردو ۳۹۰ میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم کرد.