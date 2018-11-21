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۳۰ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۰۴

پمپئو: بد به‌ حال آنهایی که به دمشق نفت برسانند!

پمپئو: بد به‌ حال آنهایی که به دمشق نفت برسانند!

وزیر خارجه آمریکا در ادامه گزافه‎گویی‎های خود مدعی شد اگر ایران و روسیه به دنبال تامین نفت برای دولت دمشق باشند؛ عاقبت بدی در انتظار آنها خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در پیامی توییتری مدعی شد عواقب سختی در انتظار آنهایی خواهد بود که نفت دولت دمشق را تامین کرده یا به حزب‌الله و حماس کمک مالی کنند.

وی در ادامه ادعاهای خود افزود: اینکه وزارت خزانه‌داری آمریکا توطئه نفتی ایران-روسیه را برای سرپا نگه داشتن بشار اسد، همچنین تامین مالی حزب‌الله و حماس هدف قرار داده، یک پیام مشخص برای آنها دارد مبنی بر اینکه عواقب سختی در انتظار هرکسی است که محموله نفتی به سوریه بفرستد یا سعی به فرار از تحریم‌های آمریکا علیه اقدامات تروریستی ایران (!) داشته باشد.

این درحالی است که واشنگتن دیروز ۳ شرکت و ۶ تبعه روسی را به اتهام ارسال نفت ایران به سوریه تحریم کرد.

 از جمله این شرکت های روسی گروه «گلوبال ویژن» و «پرومیسری ایمپورت» را می‌توان نام برد.

در میان افراد نیز نام «آندری داگایف» یکی از معاونان دولت روسیه به چشم می خورد.

کد مطلب 4464562
مریم خرمایی

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    نظرات

    • رضا IR ۱۱:۳۰ - ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
      8 5
      پاسخ
      این بابا نمیدونه سوریه خودش نفت داره؟ سوریه در اوج شکوفایی هم نفت وارد نمیکرد و به اندازه مصرف خودش نفت داشت.
    • علی IR ۰۸:۱۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
      0 0
      پاسخ
      مگر کسی در این دنیا البته به جز نوچه هایتان شما را آدم حساب میکند که هر از گاهی یک پارازیتی میفرستید .!؟ گذشته از این باز هم هیچ غلطی نمیتوانید بکنید .

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