سخنرانی ترامپ درباره خاشقجی را بولتون تنظیم کرده بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سناتور «رند پال» در انتقاد از حمایت دونالد ترامپ از عربستان سعودی در ماجرای قتل جمال خاشقجی گفت: رئیس جمهور تاکید دارد که میان دو شرارت، عربستان در مقایسه با ایران نقش کمتری دارد از همین رو آمریکا ریاض را بواسطه قتل فجیع و سلاخی جمال خاشقجی تنبیه نمی کند.

وی افزود: دست کم ما نباید با ارسال سلاح های پیشرفته به عربستان جایزه بدهیم و آنها از این بمب ها علیه شهروندان استفاده کنند.

پال در ادامه با اشاره به سیاست «اول آمریکا»ی ترامپ می نویسد: من کاملا مطمئنم که سخنرانی ترامپ سخنرانی «اول عربستان» بود نه اول آمریکا. همچنین کاملا مطمئنم که «جان بولتون» این سخنرانی را نوشته است.

وی در پایان می نویسد: من به تلاش های خود برای تصویب قانونی جهت توقف ارسال سلاح به عربستان و پایان جنگ در یمن ادامه می دهم.