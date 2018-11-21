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۳۰ آبان ۱۳۹۷، ۱۹:۱۳

فرمانده سپاه استان سمنان:

تفکر انقلابی در حال جهانی شدن/ برنامه‌های بسیج موثر باشند

تفکر انقلابی در حال جهانی شدن/ برنامه‌های بسیج موثر باشند

دامغان - فرمانده سپاه استان سمنان بابیان اینکه تفکر انقلابی با سرعت در حال گسترش و جهانی شدن است، گفت: پایگاه‌های مقاومت بسیج باید دارای برنامه موثر در حوزه‌های مختلف باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار حمید دامغانی عصر چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی با فرماندهان پایگاه‌های مقاومت بسیج دامغان به میزبانی حسینیه شهدای سپاه این شهر ضمن بیان اینکه برنامه‌های پایگاه‌های مقاومت بسیج در راستای ایجاد اشتغال، فرهنگی، اجتماعی و معیشتی باشد، ابراز داشت: در شرایطی که تفکر انقلابی در حال گسترش و جهانی شدن است نقش بسیج بیش از پیش در راستای حفظ و صیانت از دستاوردهای چهل ساله انقلاب آشکار می‌شود.

وی ضمن بیان اینکه در هفته وحدت باید همه توجه‌ها حول محور انسجام در برگزاری جشن چهل‌سالگی انقلاب باشد، اضافه کرد: انقلاب اسلامی ایران با استحکام و قدرت قوی در عرصه بین‌المللی نقش خوبی ایفا کرد و ضمن اقتدار خود، نفوذ دشمنان را سخت‌تر کرده است.

فرمانده سپاه استان سمنان ضمن بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران باروحیه انقلابی و معنوی توانست دشمنان را شکست دهد و خوش بدرخشد، ابراز داشت: انقلاب اسلامی ایران نظامی الهی و بر پایه مردم بناشده است لذا خداوند آن را حفظ می‌کند.

دامغانی در ادامه تصریح کرد: نیروهای ارزشی تفکر و اندیشه بالایی دارند و مردم نیز در تمامی مقاطع نشان دادند که از نظام و بنیان‌های اعتقادی و دینی حراست و پاسداری می‌کنند.

وی ضمن اشاره به برگزاری راهپیمایی باشکوه ۱۳ آبان امسال از آن به عنوان یک پدیده ماندگار یادکرد و افزود: دشمنان با توجه به فعالیت‌هایی که چند روز قبل از ۱۳ آبان در فضاهای مجازی داشت خوشبختانه ملت ایران در راهپیمایی حضوری خوب داشتند و شکست توطئه‌های دشمنان را بار دیگر به رخ جهانیان کشیدند.

کد مطلب 4465266

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