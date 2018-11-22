پول ملی را تقویت می کنیم/ کمک های نقدی وکالایی توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت روز پنجشنبه برای افتتاح آزمایش راه آهن قزوین به رشت دقایقی کوتاه در ایستگاه راه آهن قزوین توقف کرد و به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت.

نوبخت در خصوص کمک به معیشت مردم در شرایط کنونی اظهارداشت: در ماههای گذشته سفری به قزوین داشتم که اعتباراتی که از سوی سازمان برنامه و بودجه تعهد کرده ایم به طور کامل پرداخت می کنیم تا به پروژه ها اختصاص یابد.

وی افزود: در این شرایط تلاش می کنیم تا بخش های اقتصادی به ثبات برسد و قدرت پول ملی هم حفظ و تقویت شود.

نوبخت تصریح کرد: با کمک های جبرانی منابعی به صورت کالا و بخشی به صورت نقدی بین مردم توزیع خواهیم کرد تا بخشی از مشکلات مردم حل شود و برای کارکنان دولت در بودجه سال ۹۸ رقم قابل توجهی افزایش حقوق پیش بینی شده که در حال حاضر در دولت در دست بررسی است که به یاری پرودگار تا ۱۵ آذرماه کامل می شود.

پروژه راه آهن قزوین، رشت، انزلی تا آستارا تکمیل می شود

معاون رئیس جمهور در ادامه در خصوص تکمیل پروژه راه آهن قزوین به رشت گفت: این پروژه از این جهت که ارتباط شمال و جنوب را کامل کرده و کشورهای شمالی ما هم به آبهای گرم خلیج فارس دسترسی پیدا می کنند اهمیت زیادی دارد وقسمتی از طرح بزرگ قزوین تا آستاراست.

نوبخت اضافه کرد:۱۶۵ کیلومتر مسیر ریلی از قزوین تا رشت آماده شده و تلاش می کنیم در اولین فرصت با حضور ریاست جمهور که توجه خاصی به این پروژه دارند و پشتیبانی بودجه ای از شبکه های ریلی بخوبی صورت گرفته آن را تا دو ماه آینده افتتاح کنیم.

وی اظهارداشت: امروز به طور آزمایشی با قطار از قزوین به رشت خواهیم رفت و این مسافت ۱۶۵ کیلومتری بجز ۴۵ کیلومتر آن مابقی در دولت یازدهم و دوازدهم انجام شده است.

نوبخت تصریح کرد: افتتاح این مسیر علاوه بر صرفه جویی اقتصادی بسیار بالایی که دارد زمینه توسعه گردشگری در استانهای قزوین و گیلان را هم فراهم می کند و ما در منطقه آزاد انزلی امکاناتی را مهیا می کنیم تا مردم دیگر نیازی به استفاده از خودرو نداشته باشند و با قطار سفر کرده و نیاز خودرویی خود را در این منطقه تامین کنند.

وی بیان کرد: با این طرح ترافیک جاده ای در مسیر روبار و منجیل نیز بشدت کاهش خواهد یافت.

نوبخت یادآورشد: در رشت هم برنامه ریزی شده که از ماشین هایی که در منطقه آزاد هست و در استان گیلان تردد می کنند از همان منطقه استفاده کرده و در شمال گردش کنند و یک سری کارها برای توسعه توریسم را هم جدی گرفته ایم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه کرد: مسیر قزوین به رشت حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان هزینه داشته و بخش عمده آن شامل ۱۲۰۰ میلیارد تومان در چند سال گذشته و دولت یازدهم و دوازدهم پرداخت شده است.

وی بیان کرد: سفر استانی رئیس جمهور را به گونه ای تنظیم خواهیم کرد تا افتتاح رسمی راه آهن قزوین به رشت در این سفر صورت گیرد.

نوبخت تصریح کرد: این طرح آماده افتتاح شده و هیچ کار فنی باقی نمانده و مسیر رشت تا انزلی هم در حال انجام است که بازدید خواهم کرد تا گزارشی به رئیس جمهور ارائه کنیم.

وی افزود: در سفر به گیلان مصم هستیم تا کارهای زیرساختی راه آهن رشت به آستارا آغاز شود که حدود ۷ هزار میلیارد تومان این طرح نیاز دارد که خوشبختانه آن را تامین کرده ایم.