  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۱۶

نمایش آثار گرافیک و کارتون با موضوع «کالای استاندارد ایرانی»

نمایش آثار گرافیک و کارتون با موضوع «کالای استاندارد ایرانی»

در سال حمایت از کالای ایرانی، نمایشگاه آثار طراحی گرافیک و کارتون با موضوع «کالای استاندارد ایرانی می‌خرم» ۵ آذر ماه در باغ موزه قصر گشایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی باغ موزه قصر، کارگاه کشوری طراحی گرافیک و کارتون در اردیبهشت ماه سال جاری با حضور ۷۰ هنرمند در سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد. در این کارگاه سه روزه بیش از ۱۴۰ اثر خلق شد که آثار منتخب آن در گالری ملک الشعرای بهار باغ موزه قصر در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

این نمایشگاه با شعار «کالای استاندارد ایرانی می‌خرم» صبح دوشنبه ۵ آذر ماه با حضور مدیران سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و هنرمندان افتتاح می‌شود و تا ۷ آذر ماه از ساعت ۹ الی ۱۷ پذیرای علاقمندان خواهد بود.

کد مطلب 4465650

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها