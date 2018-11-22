نمایش آثار گرافیک و کارتون با موضوع «کالای استاندارد ایرانی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی باغ موزه قصر، کارگاه کشوری طراحی گرافیک و کارتون در اردیبهشت ماه سال جاری با حضور ۷۰ هنرمند در سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد. در این کارگاه سه روزه بیش از ۱۴۰ اثر خلق شد که آثار منتخب آن در گالری ملک الشعرای بهار باغ موزه قصر در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

این نمایشگاه با شعار «کالای استاندارد ایرانی می‌خرم» صبح دوشنبه ۵ آذر ماه با حضور مدیران سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و هنرمندان افتتاح می‌شود و تا ۷ آذر ماه از ساعت ۹ الی ۱۷ پذیرای علاقمندان خواهد بود.