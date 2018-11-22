به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه قنبریان پیش از ظهر پنجشنبه در کارگروه استاندارد سازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات با اشاره به وضعیت تجهیزات بازی در لرستان گفت: در خرم آباد ۱۷۸ وسیله در شهربازی ها، ۲۷ وسیله قایقرانی، ۱۸ پارک بازی و ۲۰۵ زمین بازی وجود دارد.

وی با بیان اینکه در مجموع در مرکز لرستان ۴۲۸ وسیله و تجیهیزات بازی وجود دارد، تصریح کرد: از این تعداد تنها ۳۱ وسیله بازی مجوز دارند که شامل ۷ درصد کل تجهیزات بازی می شود.

مدیرکل استاندارد لرستان با اشاره به اینکه در مجموع ۶۰۷ زمین بازی در کل استان وجود دارد که ۲۰۵ مورد آن ها در خرم آباد است، اظهار داشت: ۲۵ شهربازی در لرستان وجود دارد که ۷ مورد آن ها در خرم آباد، ۶ تا در بروجرد، یک مورد در الیگودرز، یک مورد در ازنا، ۴ تا در دورود و ۳ تا در کوهدشت مستقر هستند.

قنبریان با بیان اینکه شهربازی تندیس در خرم آباد اخیرا مجوز استاندارد گرفته و بقیه غیراستاندارد هستند، تصریح کرد: شهربازی های دانشجو، مهرورزان و خانواده در خرم آباد نیز پلمب شده اند.

وی یادآور شد: قایقرانی کیو قبلا مجوز داشته اما الان برای تمدید اقدامی نشده است.

مدیرکل استاندارد لرستان با تاکید بر اینکه شهرداری ها باید زمین های بازی را استاندارد سازی کنند، افزود: چهارمین بار است که این دستور کار را به جلسه می آوریم و یک بار هم مصوبه شورای تامین گرفته ایم که هنوز عملیاتی نشده است.

قنبریان یادآور شد: اگر تا پایان بهمن ماه زمین های بازی مجوز استاندارد نگیرند، دستور قضایی می گیریم و آن ها را جمع می کنیم.