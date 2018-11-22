جامعه دارای تفکر بسیجی هرگز زیر سلطه اجانب و دشمنان نخواهد رفت

به گزارش خبرنگارمهر محمد رادمهر ظهر پنجشنبه در جمع مربیان بسیجی آموزش وپرورش وکار گاه بصیرت افزایی گفت: فلسفه ی اولیه تشکیل بسیج استفاده از توان بالای نیرو های مردمی در دفاع از انقلاب و دستاورد های آن بوده است، اما بتدریج و با کشف سایر توانمندیها این نیروی عظیم کارکرد های جدیدی برای بسیج مطرح شد.

رادمهر با بیان اینکه تفکر بسیجی در دفاع مقدس در واقع بهره گیری از ظرفیت های مردمی بود بیان داشت: با ایستادگی و مقاومت جوانان، نوجوانان و اقشار جامعه در قالب بسیج توانستیم جنگ را مدیریت کرده و به پیروزی برسیم دست یابیم و امروز باید از این ظرفیت وتفکر در سازندگی کشور استفاده شود.

فرماندار جاسک با اشاره به اینکه تفکر بسیجی پس از دوران دفاع مقدس در عرصه سازندگی نمایان شده است عنوان کرد: امروز بعد از 40 سال از عمر پر برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی می بینیم که تفکر بسیجی تنها در ایران ریشه ندارد و گستره آن به کشورهای عراق، لبنان، یمن و دیگر کشورها رسیده است و به عبارت دیگر بهره گیری از نیروهای مردمی در این کشورها در واقع همان تفکر بسیجی است.

رئیس شورای تامین شهرستان جاسک با اشاره به اینکه فرهنگ و روحیه بسیجی در جهان در حال گسترش است گفت: طی سال‌های اخیر تفکر بسیجی به عنوان نسخه شفابخش در برابر استکبار جهانی ایستاده است و ملت‌ها برای نجات از زورگویی‌های مستکبرین و ایستادگی در برابر برنامه‌های شوم فتنه گران جهانی، باید از فرهنگ بسیج الگو بگیرند.

نماینده عالی دولت در شهرستان جاسک با بیان اینکه امروز اندیشه بسیجی باید از تکنولوژی و دستاوردهای نوین بهره مند گردد بر ترویج و تعمیق این نگرش در جامعه تاکید کرد و افزود: امروز اندیشه بسیجی باید از تکنولوژی و دستاوردهای نوین بهره مند گردد که با تحقق آن در عمران وآبادانی با فرهنگ سازی بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد.