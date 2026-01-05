به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس ذاکری ظهر دوشنبه در جشنواره مالک اشتر با تأکید بر نقش‌آفرینی مردم در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی گفت: مردم جاسک همواره در کنار نظام و انقلاب بوده‌اند و حضور پررنگ آنان را در انتخابات، راهپیمایی‌ها و برنامه‌های اجتماعی به وضوح شاهد هستیم.

وی با اشاره به مشارکت گسترده مردم جاسک در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی افزود: خدای متعال را شاکریم که مردم مؤمن و انقلابی این شهرستان اجازه نمی‌دهند دشمن خللی در امنیت و آرامش منطقه ایجاد کند.

امام جمعه جاسک با اشاره به سیل اخیر در برخی روستاهای شهرستان بیان کرد: در این حادثه شاهد همدلی مثال‌زدنی مردم، مسئولان، نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات مختلف بودیم که برای کاهش آلام آسیب‌دیدگان حضوری گسترده داشتند.

وی با تمجید از عملکرد بسیج شهرستان جاسک گفت: بسیج در این شهرستان یک شبکه منسجم، گسترده و به‌هم‌پیوسته است که در اقصی نقاط شهرستان فعال بوده و در حوزه‌های سازندگی، عمرانی، خدمات‌رسانی و پزشکی نقش مؤثری ایفا می‌کند.

ذاکری با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره بسیج تأکید کرد: هر کسی که تفکر خدمت به مردم را داشته باشد بسیجی است و خوشبختانه این تفکر در شهرستان جاسک به‌خوبی وجود دارد و نیروهای بسیجی با روحیه جهادی در حال خدمت‌رسانی هستند.

امام جمعه جاسک با اشاره به توطئه‌های دشمنان انقلاب اسلامی اظهار کرد: دشمن همواره در کمین است و هر جا احساس کند می‌تواند به نظام جمهوری اسلامی ضربه بزند، دریغ نمی‌کند، اما مردم آگاه ما اجازه تحقق این اهداف را نخواهند داد.

وی تصریح کرد: اعتراض مسالمت‌آمیز حق مردم است، اما مسیر اغتشاش از مسیر مردم جداست و مسائل امنیتی با مدارا قابل حل نیست.

ذاکری در پایان و با اشاره به ایام سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی گفت: با وجود همه سختی‌ها و توطئه‌ها، انقلاب اسلامی با صلابت مسیر خود را ادامه می‌دهد و طبق وعده الهی، پیروزی نهایی از آنِ جبهه حق خواهد بود.