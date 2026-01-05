  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۱۲

امام جمعه جاسک: اعتراض مسالمت‌آمیز حق مردم است

امام جمعه جاسک: اعتراض مسالمت‌آمیز حق مردم است

جاسک- امام جمعه شهرستان جاسک با اشاره به اینکه اعتراض مسالمت‌آمیز حق مردم است، گفت: اما مسیر اغتشاش از مسیر مردم جداست و مسائل امنیتی با مدارا قابل حل نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس ذاکری ظهر دوشنبه در جشنواره مالک اشتر با تأکید بر نقش‌آفرینی مردم در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی گفت: مردم جاسک همواره در کنار نظام و انقلاب بوده‌اند و حضور پررنگ آنان را در انتخابات، راهپیمایی‌ها و برنامه‌های اجتماعی به وضوح شاهد هستیم.

وی با اشاره به مشارکت گسترده مردم جاسک در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی افزود: خدای متعال را شاکریم که مردم مؤمن و انقلابی این شهرستان اجازه نمی‌دهند دشمن خللی در امنیت و آرامش منطقه ایجاد کند.

امام جمعه جاسک با اشاره به سیل اخیر در برخی روستاهای شهرستان بیان کرد: در این حادثه شاهد همدلی مثال‌زدنی مردم، مسئولان، نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات مختلف بودیم که برای کاهش آلام آسیب‌دیدگان حضوری گسترده داشتند.

وی با تمجید از عملکرد بسیج شهرستان جاسک گفت: بسیج در این شهرستان یک شبکه منسجم، گسترده و به‌هم‌پیوسته است که در اقصی نقاط شهرستان فعال بوده و در حوزه‌های سازندگی، عمرانی، خدمات‌رسانی و پزشکی نقش مؤثری ایفا می‌کند.

ذاکری با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره بسیج تأکید کرد: هر کسی که تفکر خدمت به مردم را داشته باشد بسیجی است و خوشبختانه این تفکر در شهرستان جاسک به‌خوبی وجود دارد و نیروهای بسیجی با روحیه جهادی در حال خدمت‌رسانی هستند.

امام جمعه جاسک با اشاره به توطئه‌های دشمنان انقلاب اسلامی اظهار کرد: دشمن همواره در کمین است و هر جا احساس کند می‌تواند به نظام جمهوری اسلامی ضربه بزند، دریغ نمی‌کند، اما مردم آگاه ما اجازه تحقق این اهداف را نخواهند داد.

وی تصریح کرد: اعتراض مسالمت‌آمیز حق مردم است، اما مسیر اغتشاش از مسیر مردم جداست و مسائل امنیتی با مدارا قابل حل نیست.

ذاکری در پایان و با اشاره به ایام سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی گفت: با وجود همه سختی‌ها و توطئه‌ها، انقلاب اسلامی با صلابت مسیر خود را ادامه می‌دهد و طبق وعده الهی، پیروزی نهایی از آنِ جبهه حق خواهد بود.

کد خبر 6714359

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها