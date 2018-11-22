انهدام ۲ باند بزرگ توزیع موادمخدر/کشف ۷۴ کیلو تریاک و حشیش

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دلیری اظهار داشت: به دنبال کسب خبری مبنی بر اینکه ۲ باند تهیه و توزیع مواد مخدر قصد انتقال دو محموله مواد مخدر به داخل استان را دارند، شناسایی و دستگیری آن ها در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از کمین در محل تردد قاچاقچیان مواد مخدر، موفق به ردیابی و شناسایی خودروهای آنان در ورودی شهر کرمانشاه شده و در عملیاتی ضربتی نسبت به توقیف آن ها اقدام و ۴ نفر نیز دستگیر شدند.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: با انتقال این خودروها به ستاد پلیس مبارزه با مواد مخدر و بازرسی از آن ها، ۷۴ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک و حشیش کشف شد.

وی گفت: تلاش برای شناسایی و دستگیری سایر عوامل مرتبط با این دو باند بزرگ تهیه و توزیع مواد همچنان ادامه دارد.

دلیری در ادامه افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون (اول فروردین تا اول آذر) نیز بیش از یک هزار و ۲۸۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹ درصد رشد نشان می دهد.

وی تصریح کرد: در همین مدت ۲۰ باند تهیه و توزیع مواد مخدر منهدم و ۱۲۵ مغازه، منزل و محل تهیه و مصرف مواد نیز با همکاری دستگاه قضائی پلمپ شده است.

این مقام انتظامی همچنین با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۴ هزار نفر در رابطه با بحث موادمخدر دستگیر شده اند، گفت: ۲۶۰۰ نفر آن ها را خرده فروشان تشکیل می دهند.

وی در پایان از اجرای طرح پوشش مدارس و مراکز علمی نیز خبر داد و گفت: در این طرح ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با حکم قضائی به صورت سرزده از مغازه ها و منازل مشکوک در اطراف مدارس و دانشگاه ها بازدید و نسبت به برخورد با تهیه و توزیع مواد مخدر اقدام می کنند.