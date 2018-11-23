  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۰۶

با همکاری سازمان فضایی و شرکت گاز؛

ماهواره های بومی به نیازهای نفت و گاز کشور پاسخ می دهند

ماهواره های بومی به نیازهای نفت و گاز کشور پاسخ می دهند

رئیس سازمان فضایی ایران از همکاری مشترک با شرکت انتقال گاز ایران در راستای استفاده از ماهواره های بومی برای پاسخ دهی به نیازهای نفت و گاز کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی براری در اینستاگرام نوشت: تفاهم نامه همکاری مشترک بین سازمان فضایی ایران و شرکت انتقال گاز ایران در خصوص توسعه خدمات مخابراتی بر بستر ماهواره های بومی منعقد شد.

وی ادامه داد: این تفاهم نامه یکی از اولین و اصلی ترین تفاهم‌نامه‌های منعقده برای استفاده از ماهواره های بومی توسعه یافته در کشور در جهت پاسخ‌دهی به نیازهای بخش های راهبردی کشور از جمله بخش نفت و گاز است.

رئیس سازمان فضایی ایران افزود: این بستر می تواند پس از بیش از ده سال سرمایه‌گذاری بر توسعه فناوری‌های بومی فضایی، ارتباط این فناوری‌ها را با حوزه‌های کاربردی آن برقرار کرده و صنعت فضایی کشور را در خدمت رشد و توسعه این حوزه ها قرار دهد.

به گفته معاون وزیر ارتباطات، رونق این کاربری‌ها، می‌تواند روند توسعه فناوری فضایی در کشور را تسریع کرده و فعالان این بخش را نقش آفرین‌تر کند.

کد مطلب 4465846

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها