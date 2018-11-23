ماهواره های بومی به نیازهای نفت و گاز کشور پاسخ می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی براری در اینستاگرام نوشت: تفاهم نامه همکاری مشترک بین سازمان فضایی ایران و شرکت انتقال گاز ایران در خصوص توسعه خدمات مخابراتی بر بستر ماهواره های بومی منعقد شد.

وی ادامه داد: این تفاهم نامه یکی از اولین و اصلی ترین تفاهم‌نامه‌های منعقده برای استفاده از ماهواره های بومی توسعه یافته در کشور در جهت پاسخ‌دهی به نیازهای بخش های راهبردی کشور از جمله بخش نفت و گاز است.

رئیس سازمان فضایی ایران افزود: این بستر می تواند پس از بیش از ده سال سرمایه‌گذاری بر توسعه فناوری‌های بومی فضایی، ارتباط این فناوری‌ها را با حوزه‌های کاربردی آن برقرار کرده و صنعت فضایی کشور را در خدمت رشد و توسعه این حوزه ها قرار دهد.

به گفته معاون وزیر ارتباطات، رونق این کاربری‌ها، می‌تواند روند توسعه فناوری فضایی در کشور را تسریع کرده و فعالان این بخش را نقش آفرین‌تر کند.