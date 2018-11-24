لاوروف و دی میستورا خواستار تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه و «استفان دی میستورا» فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه بر اهمیت تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه تا پایان سال میلادی جاری تأکید کردند.

وزارت امور خارجه روسیه روز جمعه با انتشار بیانیه ای در خصوص نتایج کنفرانس بین المللی گفتگوی حوزه مدیترانه اعلام کرد: «[در این کنفرانس بین المللی] ما شاهد تبادل آراء و دیدگاهها در خصوص تحولات کنونی در سوریه بودیم. سخنرانان بحث تنظیم سیاسی مناقشه سوریه را به تفصیل شرح دادند. آنها بر اهمیت تشکیل و احضار فوری کمیته قانون اساسی به ژنو تا پایان میلادی تأکید کرده اند؛ که این امر به شرایط بستگی داشته و مطابق با تصمیمات کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی خواهد بود».

در یک کنفرانس خبری که در جریان برگزاری کنفرانس گفتگوی حوزه مدیترانه برگزار شد، لاوروف با انتقاد از ضرب الاجل های ساختگی برای حل و فصل مناقشه سوریه و لیبی اظهار داشت که «محتوا و مفاد یک توافق بسیار مهمتر از ضرب الاجل های ساختگی است».

پیش از آن نیز، استفان دی میستورا اعلام کرد که نخستین نشست کمیته قانون اساسی سوریه احتمالاً در دسامبر سال جاری برگزار می شود.

شایان ذکر است که در سی اُم ژانویه سال جاری کنگره گفتگوی ملی سوریه در شهر ساحلی سوچی روسیه با تشکیل کمیته قانون اساسی که وظیفه آن تهیه پیش نویس یک قانون اساسی جدید برای سوریه است، موافقت کرد.