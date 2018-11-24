دومین پیروزی متوالی برای تیم فوتسال دلسوختگان اهل بیت قم

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتسال باشگاه‌های کشور شامگاه جمعه هفته چهارم از مرحله نخست گروهی خود را پشت سر گذاشت و تیم دلسوختگان اهل بیت قم با حفظ روند شکست ناپذیری خود صاحب دومین برد شد.

تیم‌های دلسوختگان اهل بیت قم و پدیده فیروزکوه دیدار خود را در این چارچوب در سالن شهید حیدریان قم برگزار کردند که این دیدار در پایان با برتری قاطع ۵ بر صفر نماینده قم پایان یافت و سبب شد جمع امتیازات این تیم از ۴ بازی به عدد ۸ برسد.

نماینده فوتسال قم در لیگ دسته دوم فوتسال، هفته گذشته نیز در شهرکرد برابر تیم هیئت فوتبال شهرکرد به پیروزی رسیده بود و با برد برابر پدیده فیروزکوه، شرایط روانی بهتری برای ادامه راه و صعود از مرحله گروهی پیدا کرد.

این در حالی است که تیم دلسوختگان اهل بیت قم در هفته نخست این مسابقات در خانه برابر هیئت فوتبال آران و بیدگل با تساوی ۲ بر ۲ متوقف شده بود و سپس برابر پاس نیز همین نتیجه را تکرار کرد و در ۲ بازی اول خود ۴ امتیاز از دست داد اما به نظر می‌رسد به تدریج به شرایط آرمانی رسیده است.

تیم دلسوختگان اهل بیت قم تا پایان نیم فصل اول مرحله گروهی نخست، یک بازی دیگر در پیش دارد و سپس برای حضور در نیم فصل دوم و برگزاری ۵ مسابقه دیگر آماده می‌شود. این تیم با قهرمانی در زیر گروه لیگ دسته دوم وارد جدول اصلی این مسابقات شده است.