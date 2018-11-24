بیمارستان و زایشگاه مادر در مشهد افتتاح شد

به گزارش خبرنگارمهر، این بیمارستان در زمینی به مساحت شش هزار متر مربع و در زیر بنای ۱۴ هزار و ۸۰۰ متر مربع به منظور ارتقاء خدمات به مجاوران و زائران بارگاه منور امام رضا(ع) به بهره برداری رسید.

این بیمارستان بر اساس استانداردهای وزارت بهداشت با هزینه ای بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال ساخته شده است و با بهره برداری از آن زمینه خدمات رسانی به ۵۰۰ هزار نفر از ساکنان مناطق غرب مشهد فراهم می شود.

اورژانس، زنان و مامایی، ارتوپدی، جراحی عمومی، اورولوژی،جراحی چشم، جراحی اطفال، مغز و اعصاب، قلب و فیزیوتراپی از جمله بخش هایی است که در این بیمارستان ایجاد است.

لازم به ذکر است وزیر بهداشت امروز و در ادامه برنامه های سفر به مشهد طرح توسعه دانشکده دندانپزشکی و راه اندازی اتاق های عمل جدید بیمارستان تخصصی چشم خاتم الانبیاء را افتتاح می کند.