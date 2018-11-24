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۳ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۱۷

با حضور وزیر بهداشت؛

بیمارستان و زایشگاه مادر در مشهد افتتاح شد

بیمارستان و زایشگاه مادر در مشهد افتتاح شد

مشهد- باحضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیمارستان و زایشگاه مادر طی مراسمی در مشهد افتتاح شد.

به گزارش خبرنگارمهر، این بیمارستان در زمینی به مساحت شش هزار متر مربع و در زیر بنای ۱۴ هزار و ۸۰۰ متر مربع به منظور ارتقاء خدمات به مجاوران و زائران بارگاه منور امام رضا(ع) به بهره برداری رسید.
این بیمارستان بر اساس استانداردهای وزارت بهداشت  با هزینه ای بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال ساخته شده است و با بهره برداری از آن زمینه خدمات رسانی به ۵۰۰ هزار نفر از ساکنان مناطق غرب مشهد فراهم می شود.
اورژانس، زنان و مامایی، ارتوپدی، جراحی عمومی، اورولوژی،جراحی چشم، جراحی اطفال، مغز و اعصاب، قلب و فیزیوتراپی از جمله بخش هایی است که در این بیمارستان ایجاد است.
لازم به ذکر است وزیر بهداشت امروز و در ادامه برنامه های  سفر به مشهد طرح توسعه دانشکده دندانپزشکی و راه اندازی اتاق های عمل جدید بیمارستان تخصصی چشم خاتم الانبیاء را افتتاح می کند.

کد مطلب 4466594

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    نظرات

    • کوروش IR ۱۱:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
      0 0
      پاسخ
      یک فکری هم برای شهرستان مرزی راز و جرگلان بکنید. این شهرستان با نزدیک به 70 هزار نفر جمعیت، قرار گرفتن در مرز ترکمنستان و محروم از بسیاری خدمات مستحق ایجاد بیمارستان است. در کشور مورد مشابه نداریم

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