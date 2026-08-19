اختصاص ۷۰ میلیارد ریال برای تکمیل مدرسه شهرک شهید بهشتی شاهرود

محمدمهدی سلمانی رئیس اداره بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز فاز دوم عملیات تکمیل مدرسه شهرک شهید بهشتی شاهرود خبر داد و اظهار کرد: برای اجرای این مرحله از پروژه، ۷۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت بازآفرینی شهری ایران اختصاص یافته است.

وی افزود: این مدرسه در زمینی به مساحت چهار هزار مترمربع احداث شده و دارای ۶۵۰ مترمربع زیربنا است که تکمیل آن می‌تواند نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های آموزشی منطقه داشته باشد.

رئیس اداره بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با اشاره به اهداف اجرای این پروژه، بیان کرد: تکمیل مدرسه شهرک شهید بهشتی در راستای توسعه زیرساخت‌های آموزشی، ارتقای سرانه‌های خدماتی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان محلات هدف بازآفرینی شهری دنبال می‌شود.

سلمانی تأکید کرد: تأمین و توسعه فضاهای آموزشی در محلات هدف بازآفرینی شهری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تکمیل این مدرسه علاوه بر کمک به رفع نیازهای آموزشی شهرک شهید بهشتی، گامی در جهت تقویت خدمات عمومی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان این منطقه خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های زیرساختی در محلات هدف بازآفرینی شهری با هدف ایجاد توازن در توزیع خدمات و فراهم کردن امکانات مورد نیاز ساکنان این مناطق دنبال می‌شود و توسعه و تکمیل فضاهای آموزشی از جمله اقدامات مؤثر در تحقق این هدف است.