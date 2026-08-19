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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۵

اختصاص ۷۰ میلیارد ریال برای تکمیل مدرسه شهرک شهید بهشتی شاهرود

اختصاص ۷۰ میلیارد ریال برای تکمیل مدرسه شهرک شهید بهشتی شاهرود

سمنان- فاز دوم تکمیل مدرسه شهرک شهید بهشتی شاهرود با اختصاص ۷۰ میلیارد ریال اعتبار آغاز شد تا یکی از نیازهای آموزشی ساکنان این محله هدف بازآفرینی شهری تأمین شود.

محمدمهدی سلمانی رئیس اداره بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز فاز دوم عملیات تکمیل مدرسه شهرک شهید بهشتی شاهرود خبر داد و اظهار کرد: برای اجرای این مرحله از پروژه، ۷۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت بازآفرینی شهری ایران اختصاص یافته است.

وی افزود: این مدرسه در زمینی به مساحت چهار هزار مترمربع احداث شده و دارای ۶۵۰ مترمربع زیربنا است که تکمیل آن می‌تواند نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های آموزشی منطقه داشته باشد.

رئیس اداره بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با اشاره به اهداف اجرای این پروژه، بیان کرد: تکمیل مدرسه شهرک شهید بهشتی در راستای توسعه زیرساخت‌های آموزشی، ارتقای سرانه‌های خدماتی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان محلات هدف بازآفرینی شهری دنبال می‌شود.

سلمانی تأکید کرد: تأمین و توسعه فضاهای آموزشی در محلات هدف بازآفرینی شهری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تکمیل این مدرسه علاوه بر کمک به رفع نیازهای آموزشی شهرک شهید بهشتی، گامی در جهت تقویت خدمات عمومی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان این منطقه خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های زیرساختی در محلات هدف بازآفرینی شهری با هدف ایجاد توازن در توزیع خدمات و فراهم کردن امکانات مورد نیاز ساکنان این مناطق دنبال می‌شود و توسعه و تکمیل فضاهای آموزشی از جمله اقدامات مؤثر در تحقق این هدف است.

کد مطلب 6921265

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