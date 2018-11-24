آبرسانی سیار ۵۰۰روستای خراسان جنوبی/ماندگاری جمعیت دغدغه مهم دولت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسنی مقدم صبح شنبه در همایش شکوه هجرت و تقدیر از فعالان اردوهای جهادی اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی بیان کرد: یکی از مشکلات پیش روی جامعه این است که مسئولیت سازی در حوزه های مختلف کمتر انجام شده است.

وی بیان کرد: بسیج سازندگی از توان افراد مختلف در خدمت رسانی استفاده کرده که اقدامی ارزنده در راستای تقویت مسئولیت پذیری جوانان است.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی با بیان اینکه روستاها دارای نیروهایی توانمند بوده که باید شکوفا شود، افزود: طرح های بسیج سازندگی باعث شکوفایی استعداد های جوانان و دیگر اقشار می شود که قابل تقدیر است.

حسنی مقدم از آبرسانی سیار به ۵۰۰ روستای خراسان جنوبی خبر داد و اظهار کرد: ماندگاری جمعیت در روستاها و مناطق مرزی دغدغه ای بزرگ برای حفظ امنیت است.

وی اظهار کرد: اگرچه اقداماتی در راستای پایداری و ماندگاری روستاییان انجام شده، اما مطلوب نیست.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی افزود: اقدامات بسیج سازندگی با نگاه اقتصاد مقاوتی از جمله خدمات ارزنده ای برای تثبیت جمعیت روستایی و مرزی بوده که باید تقویت شود.