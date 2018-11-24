برخی زیرساختهای فرهنگی هرمزگان۴۰ سال پیش بیشتر از امروز بود

به گزارش خبرنگار مهر، منصور اخلاقی پور ظهر شنبه در نشست مدیران فرهنگی هرمزگان با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در سازمان تبلیغات اسلامی بندرعباس بیان داشت: استان هرمزگان به لحاظ اقتصادی و اجتماعی مشخصاتی دارد که شاید تهران را بتوان در کنار استان هرمزگان مثال بزنیم. بافت جمعیتی استان ترکیبی از قومیت ها و فرهنگ ها دارد به خصوص شهر بندرعباس که ۳۰ درصد جمعیت هرمزگان در آن سکونت دارند. به لحاظ موقعیت جغرافیایی قرابت و نزدیکی با کشورهای حاشیه خلیج فارس مناسبات تاریخی داریم. هم ظرفیت و هم تهاجمات فرهنگی می تواند دارد

وی با بیان اینکه تهاجمات فرهنگی از سوی کشورهای همسایه به داخل استان بیشتر است، عنوان کرد: ظرفیت های خوبی استان دارد که اگر در سیاست های کلی حاکم بر کشور تدابیری اندیشیده شود می توانیم حداقل در استفاده از ظرفیت های فرهنگی استفاده کنیم.

اخلاقی پور خاطرنشان کرد: ۵۰۰ میلیارد تومان خیرین در حوزه مدرسه سازی به آموزش و پرورش هرمزگان کمک کرده اند. تقریبا ۲۰ درصد از ایرانی های که در امارات متحد عربی زندگی می کنند از استان هرمزگان هستند.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری هرمزگان تصریح کرد: شرایط اقلیمی هرمزگان هم نسبت به سایر استانها تفاوت است و باید در جذب اعتبارات دولت را متقاعد کنیم که ضریب استحلاک زیرساختهای فرهنگی بالا است.

وی عنوان کرد: ۴۰ سال پیش برخی زیرساختهای فرهنگی استان بیشتر از امروز بود. مثلا در حوزه سینما، ۸ سالن سینمای ۴۰۰ نفری باید داشته باشیم تا به استاندارد و میانگین کشوری برسیم. امروز به ازای هر ۱۴۰۰ نفر یک صندلی سینما داریم ! امروز هزار و ۱۵ صندلی سینما در استان داریم. همه ظرفیت سینمایی استان در شهر بندرعباس متمرکز است در صورتیکه که ۴۰ سال پیش در شهرستانهای حاجی آباد و قشم هم سینما داشتند.

وی با بیان اینکه هرمزگان تنها استانی است که کتابخانه مرکزی ندارد، افزود: متاسفانه کتابخانه مرکزی تا امروز با اعتبار ۶ میلیارد تومان با عتبار سال ۹۱ ساخته اند و دوباره اعتبار تخصیص نداده اند و تصمیم گرفتند به شهرداری واگذار کنند که تجاری سازی شود بنده مخالفت کردم و به استاندار گفتم این کار صورت نگیرد. در حوزه فرهنگ نگاه تجاری سازی نگاه غلطی است.

اخلاقی پور با اظهار اینکه نگاه تجاری به حوزه فرهنگ نگاهی اشتباه است، ابرازداشت: قرار بود که همین بلای واگذاری سر تالار مرکزی بیاورند باز هم مخالفت کردیم و گفتیم تالار مرکزی هویت فرهنگی این شهر است نمی توانیم به شهرداری بدهیم، شهرداری دنبال منفعت جاری خودش است. لذا در حوزه فرهنگ اعتبارات بیشتر دیده شود.

وی اضافه کرد: استان هرمزگان به دلیل مهاجرت های بی رویه از استانهای همجوار هزینه های فرهنگی و اجتماعی استانهای همجوار را به نوعی در حوزه های درمان، فرهنگ و اجتماعی پرداخت می کند که در حوزه اعتباری به هرمزگان فشار وارد کرده است.

به گفته اخلاقی پور، از اول مهر ماه دو موج طغیان مشروبات الکلی در هرمزگان رخ داد که این امر ناشی از بیکاری و فقر موجود در استان است. فقر عامل اصلی است. با فروشندگان مشروبات الکلی در دستگاه قضایی مصاحبه کردم زمانیکه جوانی با پسر عمه اش در زندان بندرعباس تماس می گیرد . یک درخواست دارد که می خواهم ازدواج کنم و پول ندارم و دوست خودش را در تهران معرفی می کند تا الکل تهیه کند و مشروب بسازد تا هزینه های ازدواجش را تامین کند.

وی تاکید کرد: مداخله سیاست مداران در حوزه فرهنگی این حوزه را آسیب پذیر کرده است.