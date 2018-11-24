هفته وحدت با درایت امام خمینی توطئه های دشمنان را خنثی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات با صدور پیامی هفته وحدت را تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا (اعراف ۱۵۸)

فرا رسیدن خجسته ایام ولادت باسعادت حضرت ختمی مرتبت ، فخر کائنات محمد مصطفی(صلی الله علیه و اله)، هفته ی وحدت امت اسلام و میلاد فرخنده و مسعود حضرت امام جعفر صادق(علیه السلام) را به محضر حضرت بقیه الله الاعظم(عجل الله تعالی فرجه الشریف)، مقام معظم رهبری(مدظله العالی) علمای اعلام اسلام و جمیع مسلمانان جهان بویژه هموطنان مومن و متدین تبریک و تهنیت عرض می نمایم.

ماه ربیع الاول ولادت مبارک آخرین رسول الهی، پیامبر رحمت و دوستی و هفته وحدت است که با درایت و تدبیر خردمندانه بنیانگذار عظیم الشان جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه) طعم شیرین انسجام، وحدت و همدلی را بر کام امت اسلام چشاند و توطئه های دشمنان را خنثی نمود و بر ما آموخت که تنها راه امن و امنیت، ظفر و سربلندی مسلمانان، انسجام اعتصام به حبل الله و پرهیز از تفرقه و پراکندگی است.

سید محمود علوی