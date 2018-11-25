جشن های ویژه میلاد رسول اکرم(ص) در گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته وحدت و میلاد باسعادت نبی اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) جشن ها و آیین های ویژه ای در مساجد ، تکایا و اماکن مذهبی شهرستان گناوه با حضور مردم و مسئولان برگزار شد.

حجت الاسلام علی عابدی امام جمعه موقت بندر ریگ صبح یکشنبه در مراسم جشن ویژه خواهران که به همین مناسبت در فاطمیه گناوه برگزار شد با اشاره به وقایع مهمی که در زمان میلاد با سعاد ت پیامبر اسلام (ص) در جهان رخ داد گفت: خداوند در قران می فرماید که پیامبری را به سوی مردم برای هدایت فرستادم که دارای ویژگی های خاصی است و پیامبر دیگری این خصوصیت ها را ندارد.

وی گفت: توجه ویژه ای از سوی خداوند در قرآن کریم به پیامبر اسلام شده است و همه اعضای پیامبر در این کتاب آسمانی ذکر شده و هیچ پیامبری ویژگی هایش اینگونه در قرآن بیان نشده است.

امام جمعه موقت بندر ریگ افزود: از دیگر ویژگی‌های خاص آن حضرت این است که در قرآن کریم خداوند پیامبران دیگر را به اسم نام می برد در حالی که پیامبر عظیم الشان اسلام به صورت رسول ما و نبی ما یاد می کند و هیچ جا در قران به اسم آن حضرت را صدا نزده و اینگونه پیامبر اسلام را بزرگ و تجلیل می کند.

حجت الاسلام عابدی گفت: خداوند به پیامبر خاتم خیر کثیر و برکت داد و به هیچ پیامبر دیگر این خیر کثیر را نداده است و با عطای کوثر به ایشان برکت داد.

وی گفت: از امتیازات آن حضرت، خاتم بودن آن حضرت برای پیامبران و آورنده کاملترین دین الهی است و آن هم نشان کمال آن حضرت است و دیگر نیازی به پیامبر بعد از او نیست.

وی اظهار داشت: پیامر (ص) دارای خلق ویژه و اخلاق بزرگ است و خداوند اخلاقی به پیامبر عطا کرده که نسبت به مردم دلسوز و نسبت به هدایت آنها حریص و رحمان باشد و خلق نیکویی داشته باشد.

وی گفت: از امتیازات پیامبر این است که خداوند به ایشان روح بزرگ و سینه گشاده داد که همه سختی ها را تحمل کرد که به هیچ پیامبری نداده داست وپیامبر در ۲۳ سال دین خود را جهانی کرد.

حجت الاسلام عابدی گفت: پیامبر (ص) بهترین الگو و اسوه زنذگی برای انسان ها است و لذا خداوند می فرماید در پیامبر برای شما الگوهای مناسبی است که هر کدام را بتوانید عمل کنید و هر اندازه وسع شماست از آن حضرت پیروی کنید.

امام جمعه موقت بندر ریگ گفت: آن حضرت در طول دوران پیامبری خود هرگز قومش را نفرین نکرد و با وجود همه سختی‌ها، همواره برای امت خود دعای خیر و هدایت کرد و ما که امت آن حضرت هستیم باید دل های خود را از کینه تهی کنیم و پیرو راه و شیوه و سیره آن حضرت باشیم.

وی گفت: هم با زبان باید بر آن حضرت صلوات فرستاد و هم در عمل تسلیم آن حضرت بود و اطاعت و پیروی از آن حضرت در زندگی فردی و اجتماعی ما متجلی و نمودار باشد ودر عمل هم باید اخلاق ما بر اساس اخلاق پیامبر باشد.

وی در پایان با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) اضافه کرد: پیامبر (ص) می فرماید: امت من با رعایت هفت چیز شامل محبت به همدیگر ، هدیه دادن به همدیگر، ادای امانت، پرهیز از حرام، مهمانپذیر بودن، به پا داشتن نماز وپرداخت زکات همواره در خیر و خوشی خواهند بود.

قرائت حدیث کساء، دعای فرج، زیارت پیامبر گرامی اسلام (ص)، مدیحه سرایی مداحان اهل بیت (ع) و قرعه کشی مسابقه هفته وحدت ویژه هیئت فاطمیه گناوه از دیگر بخش های این مراسم معنوی بود.