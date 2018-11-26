تشدید فساد در بورس چین

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، سازمان ناظر فساد چین با کمیسیون بورس سهام این کشور همکاری خواهد کرد تا با کلاهبرداری و سوءاستفاده از قدرت مبارزه کند. این اقدام به دنبال آن انجام میشود که پرداخت رشوه به مقامات برای دریافت تاییدیههای قانونی، رو به افزایش گذاشته است.
مطابق با متن مقالهای که توسط کمیسیون مرکزی نظارت قانونی منتشر شد، چین تلاشهای خود برای مبارزه با فساد در بازار سهام را افزایش خواهد داد، که این کار به عنوان بخشی از کمپین کاهش ریسکهای مالی انجام میشود. این کمپین به دنبال مشاهده برخی ناهماهنگیها در بازار سهام که نشان میداد از قدرت ارزیابی سوءاستفاده شده است، تشکیل شده است.
در این مقاله آمده است که بازرسان اخیرا متوجه شدهاند یکی از مقامات مقادیر زیادی رشوه دریافت کرده است تا کمک کند یک شرکت لیست شده در بورس، بتواند تاییدیه کمیسیون بورس و اوراق چین را برای سرمایهگذاری به دست آورد.
در خبر دیگری رویترز گزارش داد که دولت چین به دو موسسه مالی خارجی دیگر چراغ سبز نشان داده است تا شعبهها و زیرمجموعههایی در این کشور افتتاح کنند. قانونگذار بخش بانکی و بیمهای چین، در روز یکشنبه، با اعلام این خبر، تعداد موسسات خارجی از این دست را به ۱۲ عدد رساند.
کمیسیون قوانین بانکی و بیمهای چین، روز یکشنبه اعلام کرد: به گروه آلیانز آلمان اجازه داده میشود اولین شرکت هولدینگ بیمه خارجی در چین را تأسیس کند و به چیوبانک هنگکنگ هم اجازه داده شده است که شعبهای در شنزن تأسیس کند.
این قانونگذار اعلام کرد که چین به طور مداوم فضای بخش مالی خود را بازتر خواهد کرد و در همین زمان قابلیتهای پیشگیری از ریسک و کنترلی خود را افزایش خواهد داد.
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