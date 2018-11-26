سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران/ وضعیت سرعت دانلود در ۱۴کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، شرکت OpenSignal تحقیقی درباره متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل و وای فای هات اسپات در تلفن های هوشمند میان ۸۰ کشور انجام داده است. طبق نتایج این گزارش در ۳۳ کشور یا حدود ۴۱ درصد کشورهای مورد بررسی، سرعت دانلود اینترنت موبایل سریع تر از وای فای است.

یکی از کشورهای مورد بررسی در فهرست ایران است که با توجه به اختلاف۸.۳ مگابیت برثانیه(Mbps) میان دو سرعت دانلود گفته شده در رده هشتم این فهرست قرار دارد. سرعت دانلود با اینترنت وای فای در ایران ۵.۱ و سرعت دانلود اینترنت موبایل ۱۳.۴ مگابیت بر ثانیه است.

میان این فهرست ۳۳ موردی، کشورهایی از آفریقا، اروپا، آمریکای لاتین و خاورمیانه وجود دارند. تفاوت میان متوسط این دو شاخص در برخی کشورها قابل توجه است.

طبق فهرست این تحقیق بیشترین اختلاف میان سرعت دانلود اینترنت موبایل و وای فای با ۱۳ مگابیت برثانیه به استرالیا تعلق دارد. پس از آن لبنان با اختلاف سرعت دانلود ۱۲.۳ مگابیت برثانیه در رده دوم قرار دارد. کشورهای قطر( ۱۱.۸ مگابیت برثانیه)، عمان(۱۱ مگابیت برثانیه) ، یونان(۱۰.۶مگابیت برثانیه)، جمهوری چک(۱۰.۲مگابیت برثانیه) و میانمار (۹.۶مگابیت برثانیه) به ترتیب در رده های سوم تا هفتم فهرست قرار دارند.

البته در بسیاری از کشورها اینترنت سرعت موبایل و وای فای چندان اختلافی ندارند. تعجبی ندارد که وای فای در کشورهایی سرعت بیشتری دارد که پهنای باند اینترنت در آنجا سریع تر است مانند هنگ کنگ، سنگاپور، کره جنوبی و آمریکا.

از سوی دیگر در ۴ کشور بلغارستان، بنگلادش، بلژیک و نروژ اختلاف اندکی میان سرعت دانلود اینترنت وای فای و دانلود موبایل وجود دارد. سرعت دانلود وای فای در بلغارستان۳۱.۷ و سرعت دانلود اینترنت موبایل ۳۱.۷ مگابیت برثانیه است.

در بنگلادش نیز سرعت دانلود وای فای ۵.۲ و اینترنت موبایل ۵.۱ مگابیت برثانیه است.

OpenSignal با توجه به نتایج تحقیق معتقد است کاربران و تولیدکنندگان دستگاه های الکترونیکی باید این فرضیه را که اینترنت وای فای، گزینه بهتری است را کنار بگذارند.

البته باید توجه داشت که اینترنت ۵G سرعت چند گیگابیتی را به کاربران وعده می دهد اما به هرحال وای فای نیز کاربردهای مخصوص خود را دارد.

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