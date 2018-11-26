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۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۵۲

فرمانده انتظامی استان زنجان خبر داد:

۲۹ میلیارد تومان کشفیات کالای قاچاق در استان زنجان

۲۹ میلیارد تومان کشفیات کالای قاچاق در استان زنجان

زنجان-فرمانده انتظامی استان زنجان به کشفیات کالای قاچاق در استان زنجان اشاره کرد و گفت: طی هشت ماه امسال بیش از ۲۹ میلیارد تومان کشفیات کالای قاچاق در استان زنجان بوده که ۱۰ درصد رشد دارد.

سردار علی آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر به کشفیات کالای قاچاق در استان زنجان اشاره کرد و گفت: طی هشت ماه امسال بیش از ۲۹ میلیارد تومان کشفیات کالای قاچاق در استان زنجان بوده است.

وی اظهار کرد: کشفیات کالای قاچاق در استان زنجان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۰ درصد افزایش دارد. 

فرمانده انتظامی استان زنجان ابراز کرد: متأسفانه در این وضعیت بد اقتصادی کالای قاچاق افزایش‌یافته ولی پلیس با این معضل برخورد می‌کندو بیشتر کالاهای قاچاق کشف‌شده در استان زنجان مربوط به دارو، پارچه و لوازم‌خانگی و سیگار بوده است.

آزادی افزود: در راستای مبارزه با قاچاق کالا تنها نیروی انتظامی دخیل نیست و باید تمام سازمان‌ها دخیل باشند و در راستای کاهش مبارزه با مواد مخدر باید همه پای‌کار بیایند.

وی از کشف بیش از ۳ میلیون نخ سیگار قاچاق در زنجان خبر داد و گفت: مأموران انتظامی استان زنجان از یک دستگاه تریلر ۳ میلیون و ۲۶۵ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق در زنجان کشف و ضبط کردند. 

 فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: ارزش ریالی این سیگارهای قاچاق  بیش از ۴.۵ میلیارد ریال است و یک نفر در این رابطه دستگیر و تحویل  مراجع قضایی شد.

کد مطلب 4468027

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