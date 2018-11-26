سردار علی آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر به کشفیات کالای قاچاق در استان زنجان اشاره کرد و گفت: طی هشت ماه امسال بیش از ۲۹ میلیارد تومان کشفیات کالای قاچاق در استان زنجان بوده است.

وی اظهار کرد: کشفیات کالای قاچاق در استان زنجان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۰ درصد افزایش دارد.

فرمانده انتظامی استان زنجان ابراز کرد: متأسفانه در این وضعیت بد اقتصادی کالای قاچاق افزایش‌یافته ولی پلیس با این معضل برخورد می‌کندو بیشتر کالاهای قاچاق کشف‌شده در استان زنجان مربوط به دارو، پارچه و لوازم‌خانگی و سیگار بوده است.

آزادی افزود: در راستای مبارزه با قاچاق کالا تنها نیروی انتظامی دخیل نیست و باید تمام سازمان‌ها دخیل باشند و در راستای کاهش مبارزه با مواد مخدر باید همه پای‌کار بیایند.

وی از کشف بیش از ۳ میلیون نخ سیگار قاچاق در زنجان خبر داد و گفت: مأموران انتظامی استان زنجان از یک دستگاه تریلر ۳ میلیون و ۲۶۵ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق در زنجان کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: ارزش ریالی این سیگارهای قاچاق بیش از ۴.۵ میلیارد ریال است و یک نفر در این رابطه دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.