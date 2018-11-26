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۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۳۲

در بانکوک؛

کنفرانس بین‌المللی روش‌شناسی فلسفی برگزار می‌شود

کنفرانس بین‌المللی روش‌شناسی فلسفی برگزار می‌شود

بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی روش‌شناسی فلسفی در روزهای ۴ و ۵ فوریه ۲۰۱۹ در بانکوک، تایلند برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی روش‌شناسی فلسفی در روزهای ۴ و ۵ فوریه ۲۰۱۹ در بانکوک، تایلند برگزار می‌شود.

محور موضوعات شامل فرایند متدولوژی فلسفه، شک و شبهات متداول، بحث و جدل، دیالکتیک، شک و حس تعجب، سؤالات و مشکلات، راه حل‌ها، توجیه راه حل و نقد فلسفی است.

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند با ارسال چکیده آثار خود به https://waset.org/apply/۲۰۱۹/۰۲/bangkok/ICPM?step=۲ در این کنفرانس مشارکت نمایند.

مهلت ارسال چکیده آثار تا پایان روز ۲۹ نوامبر ۲۰۱۸ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس  https://waset.org/conference/۲۰۱۹/۰۲/bangkok/ICPM مراجعه گردد.

کد مطلب 4468101

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