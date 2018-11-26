به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و یکمین کنفرانس بینالمللی روششناسی فلسفی در روزهای ۴ و ۵ فوریه ۲۰۱۹ در بانکوک، تایلند برگزار میشود.
محور موضوعات شامل فرایند متدولوژی فلسفه، شک و شبهات متداول، بحث و جدل، دیالکتیک، شک و حس تعجب، سؤالات و مشکلات، راه حلها، توجیه راه حل و نقد فلسفی است.
علاقمندان به موضوعات فوق میتوانند با ارسال چکیده آثار خود به https://waset.org/apply/۲۰۱۹/۰۲/bangkok/ICPM?step=۲ در این کنفرانس مشارکت نمایند.
مهلت ارسال چکیده آثار تا پایان روز ۲۹ نوامبر ۲۰۱۸ است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۱۹/۰۲/bangkok/ICPM مراجعه گردد.
نظر شما