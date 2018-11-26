بسیجیان حلال مشکلات کشور هستند/ تبدیل بسیج به الگویی جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار هادی مقدسی صبح دوشنبه در مراسم اجتماع چهارهزارنفری بسیجیان شاهرود در محل ساعت گل این شهر به مناسبت پنجم آذر سالروز تشکیل بسیج ضمن بیان اینکه کلام رهبر معظم انقلاب پشت استکبار را به لرزه درآورده و بسیجیان حلال تمامی مشکلات کشور در عبور از گذرگاه‌های خطرناک هستند، ابراز داشت: ۴۰ سال پیش بسیجیان حرکتی را بسیجیان شروع کردند که تا به امروز به پشتوانه آن‌ها استکبار بالغ‌بر ۴۰ شکست را متحمل شده است.

وی بابیان اینکه هر آنچه آمریکا و انگلیس می‌گفت در کشور اجرا می‌شد، اضافه کرد: روزگاری شاه خائن با اسرائیل پیمان بسته بود و کشور توسط آمریکایی‌ها اداره می شد، آن‌ها ۵۸ سال بر ما حکومت کردند و در این مدت چیزی جز فقر و فلاکت عاید ما نشد.

کودتای آمریکایی نقش بر آب است

جانشین معاون فرهنگی اجتماعی سپاه بابیان اینکه قبل از انقلاب بیش از ۲۵ درصد مردم سواد خواندن و نوشتن نداشتند، ابراز داشت: امروز به برکت انقلاب بالغ‌بر ۹۵ درصد مردم کشور از سواد برخوردار بوده و بیشترین کرسی دانشگاه‌ها را دختران به خود اختصاص دادند.

مقدسی در ادامه تصریح کرد: آمریکایی‌ها ایران را جزیره امن نام‌گذاری کرده بودند با روی کار آمدن انقلاب دست‌پاچه شدند زیرا منافع خود را در خطر می‌دیدند، ژنرال آیزن‌هاور با اخذ مجوز ۱۰ میلیون کشته می‌خواست وارد این کارزار شود اما بافرمان امام راحل که اعلام کرد مردم به خیابان‌ها بریزند این کودتای آن‌ها را نقش بر آب شد.

وی ضمن بیان اینکه آمریکا در لانه جاسوسی که خود بناکرده بود می خواست شش ماه انقلابیون را سرکوب کنند و انقلاب را به دست گیرد، اضافه کرد: استراتژیک‌های بزرگ دنیا قادر به تحلیل انقلاب نیستند زیرا تصور نمی‌کردند باوجود ساواک مردم این گونه به انقلاب ملحق شوند.

۱۷ بارشکست آمریکایی‌ها از ایران طی یک سال

جانشین معاون فرهنگی اجتماعی سپاه بابیان اینکه آمریکا در چهل سال گذشته هر چه در توان داشت برای سرکوب مردم به کاربست اما در این راه موفق نشد، ابراز داشت: امروز عناصر ماسونریها در کشور وجود دارند که رهبر معظم انقلاب از آن‌ها به عنوان نفوذی یاد می‌کنند.

مقدسی بابیان اینکه سال گذشته آمریکایی‌ها ۱۷ شکست از ملت ایران خوردند که یکی از این موارد دستگیری سربازان آن‌ها در خلیج فارس بود، ابراز داشت: علیرغم آنکه جنگ را آمریکایی‌ها بر ما تحمیل کردند و با ۷۰ کشور روبرو بودیم اما بسیجیان توانستند از آن جنگ با سربلندی بیرون آیند.

وی اضافه کرد: دشمن که گزینه نظامی را ناکارآمد دید با تهاجم فرهنگی به مقابله با بسیج برآمد و تلاش کرد تا با ایجاد فضای دو قطبی و تهدید اقتصادی، نظام را به‌زانو درآورد اما بسیج با انجام کار فرهنگی و هوشیاری تمام پاسخ آن‌ها را داد.

دشمن به دنبال تضعیف عوامل اقتدار نظام

جانشین معاون فرهنگی اجتماعی سپاه بابیان اینکه دشمن به دنبال تضعیف عوامل اقتدار نظام است، ابراز داشت: گفتند کاری می‌کنیم که ملت ایران به جان هم بیفتند که در پاسخ مانور گروه جهادی در قالب دویست هزار نفر با رهبر معظم انقلاب در استادیوم آزادی بیعت می‌کنند.

مقدسی اضافه کرد: امروز آمریکایی‌ها از شما بسیجیان که برای کشورهایی همچون سوریه، یمن و گروه‌های حزب‌الله و انصار الله و ... الگو شدید می‌هراسند، زیرا می‌دانند شما بسیجیان با گوش فرادادن به فرمایش‌های رهبر معظم انقلاب با دستور آتش به اختیار از همه این مراحل عبور کرده و کشور را مجدد بر قله پیشرفت و سازندگی قرار می‌دهید.

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای سرود و تواشیح از جمله حواشی این گردهمایی چهارهزارنفری بود، پنجم آذر در تقویم ایران اسلامی به نام روز تشکیل بسیج نام‌گذاری شده است.