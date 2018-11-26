داوران ۲ بخش از جشنواره فیلم «مقاومت» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، هیات داوری فیلم‌های کوتاه و مستند بخش «روایت‌نو» پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» به این ترتیب معرفی شدند:

جواد اردکانی، علی رویین تن، جواد رمضان نژاد، اصغر بختیاری و حبیب الله بهمنی

در این بخش ۱۱ اثر کوتاه و مستند با یکدیگر رقابت می کنند.

معرفی داوران بخش «جلوه‌گاه نور»

حمید بهمنی، سیدناصر هاشم زاده، سیداحمد میرعلایی، هاشم میرزاخانی و حبیب الله والی نژاد داوران بخش «جلوه گاه نور» این رویداد هستند.

در این بخش ۱۴ فیلم سینمایی و کوتاه و مستند رقابت می‌کنند.

پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» به همت بنیاد فرهنگی روایت فتح، انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس با همکاری مراکز و سازمان‌های مختلف کشور همزمان با هفته گرامیداشت بسیج از امروز تا ۹ آذر به دبیری محمد خزاعی در تهران برگزار می‌شود.