داوران ۲ بخش از جشنواره فیلم «مقاومت» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، هیات داوری فیلمهای کوتاه و مستند بخش «روایتنو» پانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم «مقاومت» به این ترتیب معرفی شدند:
جواد اردکانی، علی رویین تن، جواد رمضان نژاد، اصغر بختیاری و حبیب الله بهمنی
در این بخش ۱۱ اثر کوتاه و مستند با یکدیگر رقابت می کنند.
معرفی داوران بخش «جلوهگاه نور»
حمید بهمنی، سیدناصر هاشم زاده، سیداحمد میرعلایی، هاشم میرزاخانی و حبیب الله والی نژاد داوران بخش «جلوه گاه نور» این رویداد هستند.
در این بخش ۱۴ فیلم سینمایی و کوتاه و مستند رقابت میکنند.
پانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم «مقاومت» به همت بنیاد فرهنگی روایت فتح، انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس با همکاری مراکز و سازمانهای مختلف کشور همزمان با هفته گرامیداشت بسیج از امروز تا ۹ آذر به دبیری محمد خزاعی در تهران برگزار میشود.
نظر شما