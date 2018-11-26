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۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۳۰

دهیار روستای رینن بزرگ از توابع بشاگرد:

۱۰ رأس گوسفند در بشاگرد طعمه ۲ قلاده پلنگ گرسنه شدند

۱۰ رأس گوسفند در بشاگرد طعمه ۲ قلاده پلنگ گرسنه شدند

بشاگرد - دهیار روستای رینن بزرگ از توابع بشاگرد گفت: ۲ قلاده پلنگ گرسنه با حمله به گله گوسفندان دراین روستا ۱۰ راس آنها را دریدند.

حسین چملی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: سوم آذر تعدادی از گوسفندان که برای تغذیه به چراگاه های اطراف رفته بودند به روستا بازنگشتند.

وی عنوان کرد: از صبح روز گذشته(چهارم آذر) اهالی روستا برای یافتن گوسفندان به کوه های اطراف به جستجو پرداختند که بعد از ساعت ها  لاشه دریده شده ۸ راس گوسفند را در یکی از چراگاه های اطراف مشاهده کردند.

وی تصریح کرد: به گفته اهالی روستا ردپای دو قلاده پلنگ یکی بزرگ و دیگری کوچکتر در اطراف گوسفندان مشهود بود.

چملی زاده بیان داشت: طی ماه های اخیر بیش از ۵۰ راس گوسفند در این منطقه توسط پلنگ گرسنه دریده شده که این موضوع نگرانی هایی را برای اهالی روستا بوجود آورده است.

دهیار روستای رینن بزرگ از توابع بشاگرد خاطرنشان کرد: برخی شب ها صدای نعره پلنگ در این روستا شنیده می شود و اهالی این منطقه که سال ها با مشکل کم آبی دست و پنجه نرم می‌کنند دیگر تحمل از بین رفتن تنها منبع درآمدشان یعنی دام هایشان را ندارند و در صدد تخلیه روستاها برآمده اند.

کد مطلب 4468231

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