گردش مالی بازار سلولهای بنیادی به ۲۰ میلیارد دلار رسید

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر امیرعلی حمیدیه، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول بنیادی معاونت علمی امروز در نشستی خبری عنوان کرد: علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی طی سال های اخیر به عنوان یکی از علوم راهبردی و تأثیرگذار در حوزه پزشکی رشد بسیار چشمگیری یافته است به گونه ای که از این دانش به عنوان انقلاب جدید در حوزه پزشکی یاد می شود.

وی افزود: بر اساس مطالعات بازار سال های اخیر، گردش مالی در حوزه بازار سلول های بنیادی و مهندسی بافت روند صعودی قابل توجهی داشته، به طوری که از حدود ۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۹ به ۲۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ رسیده است.

حمیدیه تأکید کرد: بر اساس گزارش آینده پژوهی یک شرکت خارجی فعال در زمینه سلول های بنیادی، این بازار تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۱۷۰ میلیارد دلار می رسد.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول بنیادی معاونت علمی گفت: ایران نیز همسو با این فناوری ها تلاش کرده که در سطح جهان ظرفیت های خود را در این حوزه سازماندهی و بر اساس مفاد مندرج در سند ملی توسعه علوم و فناوری سلول بنیادی راهبری کند.

وی گفت: در همین راستا برنامه ۱۰ ساله ای در معاونت علمی مبنی بر رهنمودهای رهبر انقلاب، سند چشم انداز بیست ساله نظام و نقشه جامع علمی کشور را تدوین کردیم تا این بستر برای توسعه علوم و فناوری سلول های بنیادی در کشور فراهم شود.

حمیدیه تصریح کرد: بهره مندی از حضور بالغ بر ۱۵۰۰ نفر از اساتید، نخبگان و کارشناسان برجسته کشور در حوزه های پزشکی، علوم پایه، فنی مهندسی در قالب ۲۰ کارگروه تخصصی در سطح ملی، جلب مشارکت نخبگان ایرانی شاغل در دانشگاه های کشور، فعال سازی شورای سلول های بنیادی در ۲۰ استان از مفاد این نقشه راهبردی به شمار می رود.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول بنیادی معاونت علمی با اشاره به دیگر موارد تأکید شده در سند راهبردی سلول بنیادی، گفت: تشکیل شبکه فعالان سلول های بنیادی، برگزاری سالانه المپیادهای دانش آموزی، حمایت از تشکیل و توسعه شرکت های دانش بنیان که هم اکنون بالغ بر ۱۰۰ شرکت هستند، از دیگر موارد سند سلول های بنیادی محسوب می شود.

وی ادامه داد: همچنین برگزاری مستمر سمپوزیوم ها، پایگاه های تخصصی، مشاوره و حمایت از ثبت ایده ها و پتنت ها، برگزاری جشنواره های ملی و کنگره های بین المللی سالیانه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی از جمله مواردی هستند که در راستای اجرایی کردن مفاد برنامه راهبردی ۱۰ ساله در این حوزه انجام می شود.

حمیدیه خاطرنشان کرد: بدون شک ادامه این روند می تواند زمینه مرجعیت علمی کشورمان را در حوزه فناوری های سلول بنیادی و پزشکی بازساختی بیش از پیش فراهم آورد. همچنین بدین وسیله می توانیم زمینه لازم را برای درمان بسیاری از بیماری ها تامین و ضمن توسعه فضای کسب و کار سهم مطلوبی از بازار را در سطح منطقه به دست آوریم.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول بنیادی معاونت علمی تاکید کرد: با توجه به تمرکز بسیاری از دانشگاه های علوم پزشکی و فنی مهندسی در عرصه سلول های بنیادی، ستاد سلول بنیادی با برنامه ریزی جامعی به منظور شکل گیری مجمعی از فعالان ملی، دو دوره از جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم فناوری های سلول بنیادی را در سالهای ۹۵ و ۹۶ برگزار کرده است.

رتبه اول ایران در تولید مقالات حوزه سلول بنیادی در سطح کشورهای اسلامی

وی گفت: ایران از لحاظ تولید مقالات در حوزه سلول بنیادی حائز رتبه اول در بین کشورهای اسلامی است.

حمیدیه ادامه داد: با توجه به جایگاه بالای این فناوری در دنیا و اهمیت درمانی و ارزش اقتصادی آن، همچنین قرار گرفتن علوم سلول های بنیادی در میان اولویت های فصل سوم سند نقشه جامع علمی کشور، مسلماً افزایش سرمایه گذاری های مادی و معنوی در این حوزه می تواند باعث کسب جایگاه شایسته تری در سطح منطقه و جهان در افق ۱۴۰۴ شود.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول بنیادی معاونت علمی افزود: در همین راستا سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی هفتم آذرماه در سالن اجلاس سران برگزار می شود.

وی با بیان اینکه بالغ بر ۳ هزار نفر در این جشنواره ثبت نام کرده اند، گفت: ۱۵۰۰ نفر از دانش آموزان در این رویداد بزرگ ملی حضور می یابند. همچنین اساتید، محققان، دانشجویان، مدیران شرکت های دانش بنیان، مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی ذیربط، صاحبان سرمایه، شرکت ها و هلدینگ های دارویی از سراسر کشور در این جشنواره حاضر می شوند.

حمیدیه با اشاره به بخش های جشنواره گفت: بالغ بر ۲۰ کارگاه آموزشی تخصصی با مشارکت مراکز تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان برگزار می شود. این کارگاه ها قبل از برگزاری جشنواره یعنی از سوم آذرماه آغاز به کار کرده اند.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول بنیادی معاونت علمی تاکید کرد: در این جشنواره ۷۰ شرکت دانش بنیان تولید کننده در حوزه محصولات سلول های بنیادی نیز حضور می یابند.

وی گفت: برگزاری نشست فن بازار تخصصی حوزه سلول های بنیادی با حضور صاحبان ایده و ۱۰ سرمایه گذار بزرگ به منظور بررسی ایده ها، خرید ایده ها، سرمایه گذاری و تولید در سالن اجلاس حضور می یابند.

حمیدیه با اشاره به دیگر برنامه های سومین جشنواره بین المللی سلول های بنیادی گفت: برپایی کانون اندیشه و نوآوری با حضور ایرانی های برجسته دانشگاه های خارج از کشور، اهدای جایزه ملی به بهترین های پایان نامه ایده و مقاله، برگزاری رویداد استارت آپی سلول های بنیادی و سخنرانی های خارجی از دیگر برنامه های این جشنواره محسوب می شود.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول بنیادی معاونت علمی تاکید کرد: بنا داریم تا ۲ سال دیگر یک تا دو درصد سهم بازار سلول های بنیادی جهان را به دست آوریم.