افزایش فشار چین بر«تسای اینگ ون»بعد از شکست در انتخابات تایوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، استعفای «تسای اینگ ون» رئیس جمهوری تایوان از ریاست حزب حاکم این کشور نتوانسته رضایت چین را فراهم کند از همین رو علاوه بر فشارهای مخفی پکن، رسانه های چین نیز فشار بر رئیس جمهوری تایوان را افزایش داده و در مقاله های امروز دوشنبه خود خواستار آن شده اند که پکن در پی همکاری با حاکمان جدید تایوان باشد.

این در حالی است که رئیس جمهوری تایوان روز شنبه اعلام کرد پس از شکست در انتخابات شهرداری‌ها از ریاست حزب حاکم کناره‌گیری می کند.

در خصوص فشارهای رسانه ای چین بر رئیس جمهوری تایوان، امروز دوشنبه یک رسانه دولتی چین در پی شکست حزب حاکم حامی استقلال تایوان در انتخابات محلی اخیر این کشور، فشارها بر رئیس‌جمهوری تایوان را شدت بخشیده و اعلام کرد پکن به دنبال همکاری با مقام‌های منتخب جدید تایوان است.

حزب دموکراتیک مترقی (حزب حاکم تایوان) بعد از این انتخابات تنها شش شهر را در کنترل خود داشته و رقیبش یعنی حزب «کمین تانگ» ۱۵ شهر را در اختیار دارد.

هان کوویو، شهردار منتخب جدید شهر کائوسیونگ در جنوب تایوان از حزب کمین تانگ اعلام کرده که قصد دارد در را به روی ارتباط با چین باز کند.

دولت چین روابط چندان مناسبی با تسای اینگ ون نداشته و او را به اسقلال طلبی متهم می کند.